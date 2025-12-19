tbi bank изкупи предсрочно облигации за 20 млн. евро и загатна за плановете си през 2026 г.

tbi bank изплати една година по-рано емисия облигации на стойност 20 млн. евро, издадена през юни 2024 г. (9.0% годишна лихва). През септември тази година банката реши да упражни правото си на предсрочно изкупуване на още една емисия облигации за 10 млн. евро (издадена през декември 2023 г., с 9.5% годишна лихва). В резултат на това, инвеститорите получиха общо 30 млн. евро, а отделно през 2025 г. tbi bank изплати 5.3 млн. евро лихви на облигационери в емисии на банката.

През тази година банката издаде две нови емисии облигации, с които привлече близо 100 млн. евро инвестиции. От банката загатнаха и за плановете за присъствие на капиталовия пазар у нас през 2026 г.

„Гордеем се с подкрепата, която през последните четири години оказахме за развитието на местната общност от инвеститори и за изграждането на доверие в българския капиталов пазар. Но нямаме намерение да спрем дотук. През 2026 г. инвеститорите може да очакват от tbi bank още по-голям избор от инструменти по отношение на падежа и доходността, като планираме първата емисия за първото тримесечие на новата година. Ще разкрием повече подробности най-късно през февруари“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

