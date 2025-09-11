Цената на природния газ в Европа отново пое надолу

Цените на октомврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,930 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12 часа българско време, предаде БТА.

Днешната търговия започна от равнище 33,225 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 33,122 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 11 септември, е 61,47 лева за мегаватчас, като поскъпва с 1,60 на сто.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 60,49 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 61,47 лева за мегаватчас.

