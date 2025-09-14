Войната в Украйна:

Цените на храните: Какво поскъпва и какво поевтинява

14 септември 2025, 08:48 часа 240 прочитания 0 коментара
Цените на храните: Какво поскъпва и какво поевтинява

Как се движат цените на храните през тази седмица показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Цените на повечето плодове и зеленчуци се понижават на борсите у нас през седмицата. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,44 процента до 2,260 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,250 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

Един-единствен зеленчук поскъпва

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, тази седмица поскъпване се отчита единствено при зелените чушки, които са с 1,25 на сто нагоре до 1,94 лева за килограм.

Още: Австрия готви закон срещу шринкфлацията

Обратно на тях, червените чушки поевтиняват най-драстично - с 12,14 на сто до 2,20 лева за килограм.

Цената на тиквичките също значително намалява с 8,31 на сто до 1,50 лева за килограм. Краставиците са надолу с 4,32 на сто и се търгуват по 2,35 лева за килограм.

По-евтини са също доматите - с 2,37 на сто до 2,06 лева за килограм, картофите - с 2,23 на сто до 1,05 лева за килограм, зелето - с 1,59 на сто до 0,99 лева за килограм,

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

зрелият лук кромид - с 1,41 на сто до 1,12 лева за килограм, морковите - с 1,28 на сто до 1,23 лева за килограм.

Снимка БГНЕС

Още: Цената на млякото и сиренето у нас е по-висока, отколкото в Германия и Франция: КНСБ със съмнения за картел

Прасковите - най-скъпи

При плодовете най-много расте цената на прасковите - с 9,06 на сто до 3,95 лева за килограм, докато най-значителен спад се

наблюдава при гроздето - със 7,17 на сто до 2,98 лева за килограм. При останалите плодове разликата е минимално надолу:

дините - с 0,57 на сто до 0,70 лева за килограм, лимоните - с 0,09 на сто до 4,47 лева за килограм, ябълките - с 0,07 на сто до 2,83 лева за килограм.

Още: Какво поскъпва и какво поевтинява: Цената на потребителската кошница

Киселото мляко - нагоре

Цената на кравето сирене отстъпва с 0,10 на сто до 11,87 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,02 на сто до 17,70 лева за килограм.

Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 2,45 на сто нагоре и се продава по 1,42 лева за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко - с 1,57 на сто надолу до 2,25 лева за литър.

Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 1,65 на сто и се предлага по 3,09 лева за брой.

Още: Есенно: Цените на храните пак тръгнаха нагоре

Повечето цени - надолу

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,75 на сто до 6,97 лева за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 1,07 на сто до 0,37 лева за брой на едро.

Цената на ориза отстъпва с 2,99 на сто до 3,25 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 - с 3,16 на сто до 1,47 лева за килограм.

Олиото също е по-евтино тази седмица - с 0,56 на сто до 3,22 на лева за литър. Надолу са цените на захарта - с 0,43 на сто до 1,84 лева за килограм,

Още: Шоковото поскъпване на олиото: Шефът на ДКСБТ с разяснение

и на зрелия фасул - с 0,47 на сто до 4,20 лева за килограм. Лещата поскъпва с 0,60 на сто до 4,36 лева за килограм.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ДКСБТ поскъпване поевтиняване цени на храните
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес