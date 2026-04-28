Доверието на американците в икономиката падна под нивата от пандемията

28 април 2026, 16:51 часа 268 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Индексът на икономическото доверие в САЩ на Gallup е спаднал с 11 пункта през април до -38, най-ниското ниво от ноември 2023 г.  и вече е под пандемичното дъно от -33 пункта, наблюдавано през април 2020 г. Най-високото ниво за всички времена е било +56 пункта през януари 2000 г., докато най-ниското ниво за всички времена е било -72 пункта през октомври 2008 г.

Все по-песимистични нагласи

Спадът в доверието изглежда се дължи на все по-песимистичните нагласи сред американците. Според данните 73 на сто от американците смятат, че икономиката се влошава, което е най-високото ниво от май 2023 г., докато само 23 на сто казват, че условията се подобряват.

Данните са от годишното проучване на Gallup "Икономика и лични финанси“, проведено от 1 до 15 април.

Високите разходи за издръжка на живот продължава да е начело в списъка на американците с най-важните финансови проблеми, пред които са изправени семействата им. 31 на сто от анкетираните, които я посочват в отворен въпрос, са под пика от 41 на сто през 2024 г., но подобни на тези отпреди година и сред най-високите в повече от 20-годишните изследвания на Gallup.

Разходите за енергия, които са се повишили значително тази година, се посочват от 13 на сто от американците, което е с 10 процентни пункта повече от миналата година и най-високото ниво от 2008 г. насам – което свързва разходите за жилища с втората по големина грижа. Здравеопазването е на четвърто място с 8 на сто, което е в съответствие с данните от 2020 г. насам.

Като цяло, опасенията за достъпност доминират в тазгодишния списък, като комбинираните очаквания за инфлацията, разходите за енергия, жилище и здравеопазване – заедно с разходите за колеж, транспортни разходи и грижи за деца – далеч надхвърлят всички други видове финансови проблеми.

 

Пламен Иванов Отговорен редактор
