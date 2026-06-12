Увеличаване на фалитите в България за 2026 г.: Предупреждение от "Кофас"

Броят на обявените в несъстоятелност компании в България може да нарасне с около 2-3% през 2026 година на фона на влошаващата се икономическа обстановка в световен план. Това се казва в анализ на международния кредитен застраховател "Кофас". Според прогнозата, фалитите в България ще започнат да нарастват след като вече няколко поредни години се отчита спад. Основната причина се крие в огромния риск в транспортния сектор в страната и огромното нарастване в цените на горивата от началото на годината поради ескалацията в Ормузкия проток. Секторът традиционно е доста щетим по отношение на забавени плащания и лоши вземания, а сегашната ситуация значително повишава риска от несъстоятелност на компаниите в бранша, пише в анализа.

От кредитния застраховател отбелязват, че транспортният бранш е пряко обвързан и с почти всяка друга индустрия. Повишава се и рискът от верижна реакция в закъсненията в плащанията и междуфирмената задлъжнялост, която не е никак малка. Средният период на отложено плащане в България през последните 24 месеца се увеличи значително и вече е в интервала между 90-120 дни, в зависимост от сектора. Това е доста важен показател, тъй като често фалитите идват не от липса на бизнес, а от липса на ликвидност, подчертават от "Кофас".

Очаква се също така и забавяне в световното търсене с около 2,5%, което неминуемо ще се отрази и у нас. По-слабото търсене означава по-нисък растеж, което винаги се усеща най-много от малките компании, а в България те преобладават.

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През последните месеци глобалната бизнес среда отбеляза забележително влошаване, като икономическите последици от конфликта с Иран започнаха да се отразяват на стопанската дейност, пише в анализа.

Сега се очаква броят на случаите на несъстоятелност в световен мащаб да се увеличи с около 6%, което е повече от двойно спрямо прогнозите в началото на годината.

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