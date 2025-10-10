ЕК отпусна 7,4 млн. евро за земеделските производители в България

Европейската комисия (ЕК) прие предложение за предоставяне на близо 50 милиона евро от селскостопанския резерв за подпомагане на производителите на плодове, ядки и зеленчуци в България, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния, които наскоро претърпяха значителни щети от неблагоприятни климатични явления. В предложението на ЕК е заложено 7,4 милиона евро от тези 50 милиона евро да се разпределят за България.

Останалите средства са съответно 4,2 милиона евро за Латвия, 1,1 милиона евро за Литва, 10,8 милиона евро за Унгария, 14,8 милиона евро за Полша и 11,5 милиона евро за Румъния. Държавите могат да допълнят тази подкрепа от ЕС с до 200% с национални средства.

Унищожената реколта

В шестте страни късните слани, последвани от градушки или проливни дъждове, унищожиха големи части от реколтата от плодове, зеленчуци, ядки и семена.

Пресслужбата на ЕК припомня, че през пролетта на 2025 г. в България се наблюдаваше необичайно време, което започна с високи температури през февруари, което накара овощните дървета да цъфтят твърде рано. Студът и сланата, които последваха през март и април, повредиха много култури, особено бадеми, ябълки, кайсии, череши, праскови, круши, сини сливи и орехи.

За да бъде извънредната мярка ефективна, е важно бенефициентите да получат бързо спешната финансова подкрепа. Плащанията по нея трябва да бъдат извършени до 30 април 2026 г.

По селскостопанския резерв в настоящата обща селскостопанска политика (2023—2027 г.) са налични 450 милиона евро годишно. За следващата ОСП (2028—2034 г.) Комисията предлага да удвои резерва за кризи в подкрепа на устойчивостта на европейските земеделски стопани и хранително-вкусовия сектор срещу смущения на пазара.