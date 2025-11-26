Бюджетна комисия реши колко ще са доходите и майчинските през 2026 г.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през 2026 г. ще бъде 620,20 евро, реши бюджетната комисия в парламента, приемайки бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. на второ четене. За да стане факт - той обаче трябва да мине и на второ четене през пленарна зала. Досега минималният осигурителен доход беше 1077 лв., или 550,66 евро. Максималният месечен размер на осигурителния доход за следващата година ще бъде 2 352 евро.За сравнение през 2025 г. - той възлизаше на около 2111,64 евро.

Обезщетението за безработица

Бюджетната комисия определи е дневния размери на обезщетението за безработица за 2026 г. Максималният ще бъде в размер на 54,78 евро, докато минималният – 9,21 евро.

Майчинските

Комисията определи и размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Това са така наречените майчинските, като размерът им следващата година ще бъде 460,17 евро. Същият като майчинските ще е и размерът паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя.

Припомняме, че размерът им през 2025 година беше около 398,81 евро, или 780 лв.