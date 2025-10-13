Експерт: Земеделието е разединено, липсва стратегия и реална защита за българската храна

Българското земеделие е в състояние на безпрецедентно разединение, липса на стратегическа визия и отсъствие на реални механизми за защита на родното производство. Това заяви доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS. По думите му протестите в сектора – както на зърнопроизводители, така и на животновъди – са симптом на по-дълбока криза, породена от политизиране, неясни регулации и липса на координация между държавата и различните браншове.

„Секторът никога не е бил толкова разделен – едните са за министъра, другите искат оставката му, трети мълчат. Това говори за пълен разпад в диалога и липса на обща цел“, посочи експертът.

Доц. Боюклиев остро разкритикува липсата на напредък по ключови законопроекти в земеделието. Според него някои от тях – като проекта за изграждане на мрежа от държавни магазини – са закъснели и неадекватни, а други напълно са изчезнали от дневния ред на МС. Той подчерта, че в момента в България няма стратегия за защита на българските храни и идентичност на продукцията. „В Гърция, например, има марка за произход – ако сиренето не е от местно мляко, то не може да се продава като гръцко. У нас – купуваш масло, преработваш го и вече е „български продукт“. Това е подмяна“, подчерта Боюклиев.

Доцентът посочи, че дори в рамките на отделните браншове има разногласия – например между животновъдите, които искат свободен износ, и тези, които се опасяват от ефектите на евентуални имунизации и ограничения. „Овцевъдите произвеждат качествена продукция, но са изправени пред трудности и липса на дългосрочна визия. А зърнопроизводителите, въпреки приноса си, често биват наричани с пренебрежителни термини като „зърнари“. Това е несправедливо“, заяви Боюклиев.

Според него навлизането на Украйна в ЕС е неизбежно и ще постави още по-голям натиск върху българското земеделие. Затова страната ни трябва още сега да подготви защити и механизми за адаптация.

Боюклиев подчерта, че с правилна политика България може да спечели от новите правила на ЕС за Общата селскостопанска политика. „Ще има повече пари за бедни региони и за реални производители на крайни продукти. Малките и средните ще бъдат поощрени. Въпросът е – ще сме готови ли с проекти, с визия, с капацитет да усвоим тези средства?“, попита експертът.

Той призова държавата да помогне на земеделските производители чрез инвестиции в инфраструктура, научни изследвания и дългосрочни договори, особено за висококачествени ниши – като производството на деликатеси от водоплаващи птици, в които България има водеща позиция в ЕС.

Цените на храните у нас продължават да растат, а официалните данни често не отразяват реалността, предупреди още доц. Боюклиев. Той заяви, че борсовите цени не са представителни за крайните потребители и че домакинските бюджети показват ясно: храните са най-големият разход за българските семейства.

