Смяна на Сарафов, борба срещу олигархията и силна икономика: Радев обяви приоритетите на партията си (ВИДЕО)

Програмата на новата политическа формация "Прогресивна България" беше представена на събитие в НДК при засилени мерки за сигурност, като достъпът до залата беше строго контролиран. Лидерът на проекта Румен Радев очерта основните приоритети, поставяйки акцент върху смяната на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов, демонтаж на т.нар. "олигархичен модел" и изграждането на силна икономика с активна роля на държавата.

По думите му целта не е само разграждане на съществуващите зависимости, а и недопускане на повторно овладяване на институциите.

Олигархията

"Първата и главна стъпка е отстраняване на върха на тази пирамида. Следващата това е да отрежем олигархията от достъп до публичен ресурс. Ще въведем строг финансов контрол върху всички публични разходи", заяви Радев.

Той обяви, че ще бъде извършена цялостна ревизия на обществените поръчки, като целта е да бъдат разкрити връзките между икономически и политически зависимости. "Ние ги знаем кои са", добави той.

Икономическата част на програмата предвижда по-активна роля на държавата в стратегически сектори, стимулиране на индустриалното развитие и защита на националния интерес в области като енергетика, инфраструктура и технологии. Заложен е и по-строг контрол върху публичните ресурси, който да ограничи изтичането на средства към частни интереси.

Според Радев ключов фактор за успеха на подобна политика е наличието на силна изпълнителна власт, подкрепена от работеща съдебна система. "Едно решително и активно правителство може да бъде двигателят на борбата с корупцията", посочи той, като подчерта значението на ефективната прокуратура.

Смяна на главния прокурор

Лидерът на "Прогресивна България" заяви, че ще търси парламентарно мнозинство за смяна на главния прокурор, като подчерта, че разчита на почтени магистрати в системата. "Аз съм уверен, че сред магистратите има българи с морална сила и интегритет и ние ще заложим на сериозна работа с тях", коментира Радев.

"Наша първостепенна задача е да работим така, че в следващото НС да има мнозинство от 2/3 най-сетне и да сменим Висшия съдебен съвет (ВСС), така че да се избере нов легитимен главен прокурор", заяви Радев, но добави, че това "зависи от математиката и силите" в новия парламент.



Каза още, че "Прогресивна България" ще работи по реформиране на МВР и службите, както и за по-интензивна работа с партньорските служби на България, така че да се установяват банкови сметки и активи с незаконен произход зад граница.

В програмата на формацията правосъдието е обвързано с по-широката цел за борба с корупцията, като се предвиждат мерки за повишаване на отчетността на прокуратурата, ограничаване на политическото влияние и засилване на институционалния контрол.

Социална политика и енергетика

Социалната политика също заема важно място, като се залага на повишаване на доходите, намаляване на неравенствата и по-активна подкрепа за уязвимите групи, включително чрез по-добър достъп до здравеопазване и политики за младите семейства.

Енергетиката е друг ключов сектор, в който се подчертава необходимостта от запазване на националния контрол върху стратегическите активи и провеждане на балансиран преход, който да съхрани работни места и енергийна сигурност.

Медии и дигитализация

Паралелно с това Радев очерта и приоритети, свързани с медийната среда, като се обяви за финансова независимост на обществените медии и активна подкрепа за разследващата журналистика.

Сред акцентите в програмата е и ускорената дигитализация на държавата, която според него е ключова както за модернизацията на администрацията, така и за ограничаването на корупционните практики.

Във външнополитически план формацията залага "на по-прагматичен подход и защита на националния интерес", включително по отношение на "ключови решения като въвеждането на еврото и участието в международни инициативи".