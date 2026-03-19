Ударите на Иран върнаха износа на втечнен газ от Катар с години назад, форсмажор засяга Европа

19 март 2026, 17:14 часа
Иранските атаки са извели от строя 17% от капацитета за износ на втечнен природен газ (LNG) на Катар, което води до загуба на годишни приходи, оценявани на 20 милиарда долара, и застрашава доставките за Европа и Азия. Това заяви на 19 март пред Reuters главният изпълнителен директор на държавната компания QatarEnergy Саад ал-Кааби. Той добави, че две от 14-те LNG инсталации на страната и едно от двете съоръжения за преобразуване на газ в течност са били повредени при безпрецедентните удари.

Ремонтните работи ще спрат производството на 12,8 милиона тона втечнен природен газ годишно за период от три до пет години.

Още: Иран изпълни заканата си: Удари рафинерия за втечнен природен газ в Катар (ВИДЕО)

„Никога, дори и в най-смелите си мечти, не бих си помислил, че Катар – Катар и регионът – ще бъдат обект на подобна атака, особено от братска мюсюлманска страна през месец Рамадан, която ни атакува по този начин“, заяви Кааби, който е и държавен министър на енергетиката на Катар.

Няколко часа по-рано Иран осъществи серия от атаки срещу нефтени и газови съоръжения в Персийския залив след израелски атаки срещу собствената му газова инфраструктура.

Още: След ударите в Близкия изток: Огромен скок в цената на природния газ в Европа

Форсмажор

Държавната компания QatarEnergy ще трябва да обяви форсмажор по дългосрочните договори за срок до пет години за доставки на втечнен природен газ за Италия, Белгия, Южна Корея и Китай, заяви още Кааби.

„Имам предвид, че това са дългосрочни договори, по които трябва да обявим форсмажор. Вече обявихме, но тогава беше за по-кратък срок", отбеляза той, цитиран от Reuters.

Още: Рязка промяна в цената на петрола за Европа

QatarEnergy обяви форсмажор за цялото си производство на втечнен природен газ (LNG) след по-ранните атаки срещу производствения център „Рас Лафан“, който отново беше подложен на обстрел в сряда, 18 март. За да може производството да бъде възобновено, първо трябва да спрат военните действия.

Американският петролен гигант ExxonMobil е партньор в повредените съоръжения за втечнен природен газ, докато Shell е партньор в повреденото съоръжение за преобразуване на газ в течност, чието възстановяване ще отнеме до една година.

Базираната в Тексас ExxonMobil притежава 34% дял в линия S4 за втечнен природен газ и 30% дял в линия S6, казва Кааби. Линия S4 засяга доставките за италианската Edison и EDFT в Белгия, докато линия S6 засяга южнокорейската KOGAS, EDFT и Shell в Китай.

Още: Тръмп иска 200 млрд. долара да воюва с Иран. Катар и Саудитска Арабия са на ръба да атакуват (ВИДЕО)

Още повече последици

Мащабът на щетите от атаките е върнал региона 10 до 20 години назад, смята служителят. Последиците се простират далеч отвъд втечнения природен газ. Износът на кондензат от Катар ще спадне с около 24%, докато втечненият нефтен газ (LPG) ще спадне с 13%. Производството на хелий ще спадне с 14%, а нафтата и сярата ще спаднат с по 6%.

Тези загуби имат последствия, вариращи от LPG, използван в ресторанти в Индия, до южнокорейските производители на чипове, които използват хелий.

Строителството на повредените съоръжения е струвало приблизително 26 милиарда долара, казва Кааби.

Още: Големи енергийни компании обявиха форсмажор заради Катар

Димитър Радев
Катар втечнен газ втечнен природен газ война Иран
