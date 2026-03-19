51-ото Народно събрание вече е в историята

Председателят на Народното събрание Рая Назарян официално закри 51-ото Народно събрание, като обяви днешното заседание за последно редовно за този парламент. В обръщението си към депутатите тя им пожела успешна предизборна кампания. "Искам да ви пожелая успех в предстоящата кампания за народни представители. Бъдете достойни и не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите", заяви Назарян, преди да удари за последно звънеца в пленарната зала.

В последния работен ден така и не се състоя исканото от ИТН изслушване на министъра на земеделието Иван Христанов, който не се яви в парламента заради неотложни ангажименти.

Въпреки това депутатите финализираха работата си с приемането на няколко ключови закона. Сред тях са текстовете, свързани с обществения транспорт и регулацията на лобистката дейност, които са част от ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост. Приети бяха и изменения в Наказателния кодекс, обединени в няколко законопроекта, които засягат широк кръг теми - от по-строги санкции за престъпления срещу деца и екологични нарушения до конфискация на имущество, използвано за престъпна дейност.

С разпускането на парламента започва и активната политическа фаза преди предсрочните избори. Официално предизборната кампания стартира в полунощ на 20 март, като вотът е насрочен за 19 април. Депутатите прекратяват работата си до приключването на изборния процес.