Тотално объркване: Орбан и Фицо не одобриха 90 млрд. евро заем за Украйна, но ЕС го очаква до април (ВИДЕО)

Както се очакваше, заключенията на Европейския съвет в подкрепа на Украйна бяха подкрепени само от 25 държави, а не от всички 27 страни членки на ЕС. Унгария и Словакия не подкрепиха текста, който призовава за бързо отпускане на заема от 90 милиарда евро от блока за Киев, предава Politico на живо от днешното заседание на евролидерите (19 март). Будапеща и Братислава отказват да вдигнат ветото заради спрения поток от руски петрол към тях по петролопровода "Дружба", минаващ през Украйна.

Според премиерите Виктор Орбан и Роберт Фицо украинските власти нарочно бавели ремонта на тръбопровода и не пускали руски нефт, макар част от тръбата да бе поразена от руски удари в края на януари.

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán refuses to unblock EU funding for Ukraine at a European summit, saying Budapest demands the resumption of oil supplies through the Druzhba pipeline. #Ukraine pic.twitter.com/GvwKBpMcbz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 19, 2026

Будапеща блокира заема, за да окаже натиск за ремонт на нефтопровода. В съвместно писмо Словакия се присъедини към Унгария в критиката към Европейската комисия, като обвини Брюксел, че забавя усилията за ремонт на "Дружба": "От кухнята" на Брюксел: Искри между Орбан и Антонио Коща за заема за Украйна и тръбопровода "Дружба".

"Дискусията на срещата на върха относно Украйна приключи - Унгария запазва ветото си върху заема и 20-ия пакет санкции срещу Русия. Малко вероятно е лидерите да се върнат към този въпрос по-късно днес, но не го изключвайте напълно", пише в профила си в X кореспондентът на Радио "Свобода/Свободна Европа" Рикард Йозвяк - един от най-достоверните източници "от кухнята" на Брюксел.

Заключенията на Европейския съвет: Не всички подкрепят заема, но се очаква първи транш през апри

В официално публикуваните заключения на Европейския съвет също се вижда, че две държави са блокирали заема за Киев, макар те да не са споменати поименно.

"След решението си от декември 2025 г. да предостави на Украйна заем за подкрепа в размер на 90 милиарда евро за 2026 г. и 2027 г. Европейският съвет приветства приемането на заема от съзаконодателите и очаква първото плащане за Украйна да бъде отпуснато до началото на април", пише в документа.

Припомняме, че Братислава и Будапеща не участват в отпускането на заема заедно с Чехия, но имат думата - той трябва да бъде одобрен с пълно единодушие: Унгария е блокирала заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна, макар да не участва в него.

В този контекст Европейският съвет призовава и за "засилени контакти с трети държави, за да се спомогне за преодоляване на оставащия недостиг от 30 милиарда евро във финансите на Украйна".

ЕС чака 20-и пакет санкции срещу Русия

Що се отнася до санкциите срещу Русия, Европейският съюз остава "решен" да засили още повече натиска върху Москва и да продължи да отслабва руската военна икономика, така че тя да сложи край на бруталната си агресивна война и да се ангажира със съдържателни преговори за мир. Европейският съвет очаква бързото приемане на 20-ия пакет от санкции, макар че той е блокиран от Унгария.

Евролидерите изтъкват отново колко е важно приходите на Русия от енергийния сектор да продължат да намаляват и банковата ѝ система да бъде допълнително ограничена.

"Подкопаването на бизнес модела на руския сенчест флот изисква подход, който обхваща целия маршрут, включително общ подход за справяне със сериозните рискове за околната среда, сигурността и морската безопасност, породени от тези плавателни съдове. Във връзка с това Европейският съвет призовава за допълнителни усилия и координирани действия от страна на държавите членки. Европейският съвет изтъква също значението на непрекъснатата координация с партньорите от Г-7 и други единомислещи партньори по отношение на санкциите, засиленото прилагане на съществуващите мерки и отстраняването на пропуските, както и допълнителното засилване на мерките срещу тяхното заобикаляне", допълват евролидерите.

