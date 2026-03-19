Най-значимото откритие от десетилетия: Откриха древна гробница с бухал в Мексико

Археолози в южно Мексико откриха добре запазена гробница на сапотеките, датираща от около 600 г. сл. Хр., която президентът Клаудия Шейнбаум Пардо нарече най-значимото археологическо откритие в страната от десетилетия. Това съобщи „Индипендънт“.

Най-значимото археологическо откритие в Мексико от десетилетия

Изследователите са проявили особен интерес към скулптура на бухал с широко отворени очи, в чийто клюн е измазана и изрисувана човешка фигура. В пред-испанската сапотекска традиция бухалът е символизирал нощта и смъртта, така че според учените скулптурата изобразява почитан прародител, погребан в гробница.

Погребалният комплекс е украсен и с цветни стенописи, издълбани календарни знаци и каменни плочи с човешки фигури в головни убори и с артефакти в ръце - вероятни пазители на гробницата.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум Пардо заяви, че находката е изключителна поради нивото си на запазеност и количеството информация, която предоставя за древното общество, мнение, споделено и от Националния институт по антропология и история (INAH).

„Това е изключително откритие поради нивото му на запазеност и защото ни разказва за културата на сапотеките: нейната социална организация, погребални ритуали и мироглед, запазени в архитектурата и стенописите“, казва министърът на културата Клаудия Куриел де Иказа.

INAH отбеляза, че гробницата се състои от преддверие и погребална камера, украсени със скулптурни и рисувани елементи. Вътре археолозите са открили фрески в охра, бяло, зелено, червено и синьо, изобразяващи процесия от хора с торби с копал, движещи се към входа. Според Клаудия Куриел де Иказа, откритието подчертава „хилядолетието величие на Мексико“ и ключовата му роля в културната история на древна Мезоамерика.

В момента на обекта се извършват изследователски и консервационни работи - по-конкретно, специалисти стабилизират крехките стенописи.

Друго интересно откритие направиха археолози от Испания. Те откриха добре запазена каменна гробница, датираща отпреди приблизително 5000 години, в провинция Малага, Южна Испания. Монументалната структура, която е дълга приблизително 12 метра, е била пълна с множество артефакти и погребални предмети. Тези находки биха могли да хвърлят светлина върху живота на древните общности на Иберийския полуостров, съобщава изданието Popular Mechanics.

Професор Серафин Бесера от Университета в Кадис споделя за откритието, че това е един от най-монументалните и завършени долмени в района на Андалусия. Той допълва, че откритата гробница има сложна структура - вертикални каменни плочи с височина над два метра, които образуват няколко вътрешни камери

