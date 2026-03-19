Официално: Сексът под 16 години в България вече е забранен

Парламентът окончателно прие пакет от промени в Наказателния кодекс, с които се въвеждат по-строги наказания за престъпления срещу деца, нови правила за конфискация на имущество и по-високи санкции за екологични нарушения. Поправките бяха гласувани с голямо мнозинство и подкрепа от всички парламентарни сили.

Сред най-съществените изменения е повишаването на възрастта за даване на съгласие за сексуални отношения от 14 на 16 години. Така всички сексуални контакти с лица под тази възраст вече се третират като престъпление, включително действия без съвкупление, определяни като блудство.

Промените

С новите текстове се увеличават значително наказанията за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. При тежки случаи на изнасилване и блудство, извършени при утежняващи обстоятелства - като групово деяние, причиняване на тежка телесна повреда, опасен рецидив или сериозни вреди за развитието на детето - санкциите достигат от 5 до 20 години лишаване от свобода.

Разширен е и обхватът на квалифицираните състави, като те вече включват и деца под 10-годишна възраст. Значително се увеличават наказанията за детска порнография, склоняване и разпространение, както и глобите, които могат да достигнат до 50 хил. лева. По-високи санкции се предвиждат и за престъпления, свързани със сексуална експлоатация и проституция.

Съществена промяна е и въвеждането на ново правило за давността при престъпления срещу деца - тя ще започва да тече от навършване на 18-годишна възраст на жертвата, а не от момента на извършване на деянието.

Критиките

Въпреки широката политическа подкрепа, част от промените предизвикаха критики. Юристи предупреждават, че новата възрастова граница може да доведе до казуси, при които непълнолетни лица да бъдат едновременно третирани като жертви и извършители.

"Двама 15-годишни могат да имат интимни отношения по взаимно съгласие, без да има каквато и да било форма на принуда. Те ще носят наказателна отговорност, въпреки че според законодателя не могат да дават съгласие за секс", коментира адвокат Силвия Петкова.

Конфискация на имущество и екологични престъпления

Промените включват и нови разпоредби за конфискация на имущество. Когато вещ, използвана за извършване на престъпление, не е собственост на извършителя или е в съсобственост, съдът ще може да присъжда нейната равностойност. Това важи и за моторни превозни средства при тежки пътни престъпления.

Затягат се и наказанията за екологични престъпления. За нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в големи количества, което създава опасност за здравето на хората или за околната среда, се предвиждат до 5 години затвор и глоби до 30 хил. лева, а при по-тежки случаи санкциите могат да достигнат до 8 години лишаване от свобода и глоби до 40 хил. лева.

Промените вече са в сила след обнародването им, като за висящите производства ще се прилага досегашният ред. Така законодателят значително затяга наказателната политика по отношение на престъпленията срещу деца, но оставя отворен дебата за ефекта от част от новите текстове.