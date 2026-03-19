Преструктуриране на БЕХ няма да има, България губи над 400 млн. евро по ПВУ

Планираното преструктуриране на Българския енергиен холдинг (БЕХ), договорено с Европейската комисия, на практика няма да се състои на този етап заради липса на готов финансов план. Това поставя под сериозен риск над 400 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с четвъртото и петото плащане, част от общ пакет за над 2,5 млрд. евро.

Темата бе обсъдена на извънредно заседание на парламентарната енергийна комисия, където служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков призна, че страната няма необходимата финансова и организационна готовност да реализира реформата. По думите му са нужни между 2 и 3 млрд. евро за покриване на социалните разходи, включително ранно пенсиониране, както и за осигуряване на устойчивостта на предприятията след евентуално отделяне.

Първоначалният план предвиждаше "Мини Марица изток" и ТЕЦ "Марица Изток 2" да бъдат извадени от структурата на БЕХ и обособени в ново дружество, докато електропреносният оператор ЕСО и "Булгартрансгаз" останат в холдинга. Именно тази реформа е сред ключовите ангажименти към Европейската комисия, свързани с достъпа до средства по ПВУ.

"Каквото и да предприемем, трябва да имаме солиден финансов план. Да не приемаме следваща крачка без такъв", заяви Трайков пред депутатите.

Въпреки че към момента няма предприети реални действия по преструктурирането, напрежението в сектора ескалира, след като синдикатите от въглищните предприятия поискаха парламентът да забрани на служебното правителство да извършва каквито и да било структурни промени.

"Народното събрание да приеме решение, с което категорично да забрани на служебното правителство да приема каквито и да било структуроопределящи реформи в енергетиката!", настояха те в писмо до комисията.

Синдикалните организации предупредиха, че отделянето на въглищните мощности може да доведе до сериозни сътресения в сектора. "Идеите за преструктуриране на БЕХ са на път да ликвидират производството на електроенергия от въглища", заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Преструктуриране няма да има

В крайна сметка парламентът предприе конкретна стъпка, която на практика блокира реформата. След две извънредни заседания енергийната комисия прие решение за налагане на мораториум върху действията на министъра на енергетиката, свързани с промени в структурата на БЕХ.

Решението бе подкрепено с 14 гласа "за", включително от депутати на ГЕРБ, и затвърди политическата липса на готовност за реализиране на реформата в краткосрочен план.

Така България се изправя пред реалната възможност да не изпълни поетите ангажименти към Европейската комисия и да загуби значително финансиране по ПВУ. В същото време, според министър Трайков, преструктурирането на въглищната енергетика остава неизбежно в дългосрочен план заради натиска на енергийния преход.

"Въглищната енергетика преживява трансформации, които рано или късно ще я поставят пред проблеми за оцеляването ѝ и заради това по-добре да знаем от рано какво трябва да се направи", посочи той.