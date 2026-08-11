Германците купуват все повече електромобили, печалбите на автомобилните гиганти падат

Все повече германци правят прехода към електрически автомобили, a интересът към тях нараства и на пазара на употребявани коли. Това сочат нови данни на застрахователната компания „ХУК Кобург" (HUK Coburg), публикувани днес и цитирани от ДПА.

Според данните сред всички частни клиенти, които са сменили застрахования си автомобил през второто тримесечие, почти всеки осми - 12% - е преминал от автомобил с двигател с вътрешно горене към изцяло електрически автомобил. Това е два пъти повече в сравнение с цялата 2025 г. и е най-високият тримесечен дял с голяма разлика от началото на проучването през 2020 г.

Рекорди при електромобилите

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При новите автомобили делът е достигнал рекордните 24,9%, надхвърляйки с 1,8 процентни пункта предишния рекорд, отчетен в края на 2022 г.

На пазара на употребявани автомобили също се наблюдава впечатляващо развитие. Той е над два пъти по-голям от пазара на нови автомобили в Германия и досега изоставаше по отношение на електромобилите, отбелязва ДПА. И тук обаче е отчетен рязък скок до 7,9% - нов рекорд и повече от два пъти над дела през същото тримесечие на миналата година.

Сред водачите, които пътуват често и изминават повече от 12 000 километра годишно, делът на преминаващите към електромобили е значително по-висок, предаде БТА.

„Преминаването към електрическа мобилност достигна ново измерение, частично стимулирано и от рязкото покачване на цените на горивата“, каза Йорг Райнландер, член на Управителния съвет на „ХУК Кобург", отговарящ за автомобилното застраховане.

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Той заяви, че е убеден, че употребяваните електромобили могат да „променят изцяло пазара“, като добави, че тази тенденция потенциално би могла да се ускори още повече, ако купувачите на употребявани електромобили, както и тези на нови автомобили, можеха да се възползват от държавната субсидия за електромобили.

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Печалбите на големите производители падат

На този фон стана ясно, че големите автомобилни производители са печелили значително по-малко от всеки продаден автомобил през първата половина на 2026 г. Това показва анализ на германския Център за автомобилен мениджмънт (Center of Automotive Management - CAM).

Средната оперативна печалба преди лихви и данъци (EBIT) на доставен автомобил при 15 от водещите световни производители е намаляла до 1187 евро спрямо 1409 евро през същия период на миналата година. Това представлява спад от близо 16%.

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Общата оперативна печалба на включените в анализа компании се е свила с 17,5% до 35,6 млрд. евро. Приходите им в същото време са намалели само с 1,4%. Според авторите на проучването разликата показва, че основният проблем за автомобилната индустрия не е толкова в приходите, колкото в способността на компаниите да ги превръщат в оперативна печалба.

„Разликата между развитието на приходите и това на печалбата е истинският сигнал за тревога за първото полугодие: когато EBIT се срива дванадесет пъти повече от приходите, секторът не губи пазарен дял, а рентабилност“, заяви ръководителят на проучването Щефан Брацел.

Анализът се основава, наред с другото, на годишните и тримесечните финансови отчети на автомобилните компании, публикувани до 6 август 2026 г.

В него са включени „Тойота“ (Toyota), „Фолксваген Груп“ (Volkswagen Group), „Хюндай“ (Hyundai), включително „Киа“ (Kia), „Стелантис“ (Stellantis), включително „Лийпмотор Интернешънъл“ (Leapmotor International), Джи Ем (GM), „Форд“ (Ford), „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz), Бе Ем Ве (BMW), „Тесла“ (Tesla), „Хонда“ (Honda), „Нисан“ (Nissan), „Рено“ (Renault), „Сузуки“ (Suzuki), „Мазда“ (Mazda) и „Мицубиши“ (Mitsubishi).

Големите китайски автомобилни производители не са включени поради липсата на напълно съпоставими данни за първото полугодие.

Центърът за автомобилен мениджмънт не очаква съществено облекчаване на натиска върху сектора през втората половина на годината. Сред основните рискове остават американските мита и силната ценова конкуренция на китайския автомобилен пазар.