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Официално: Ясен е заместникът на Ясен Петров

25 август 2026, 14:16 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: ФК "Добруджа 1919" - Официална страница
Официално: Ясен е заместникът на Ясен Петров

В Първа лига станахме свидетели на поредната треньорска рокада, която се случва притеснително бързо. Спартак Варна се раздели с Ясен Петров, след като бившият национален селекционер подаде оставката си, а от клуба я приеха. Това се случи след разгромната загуба с 0:6 от шампиона Левски в родния елит. Петров води "соколите" само в четири мача, а престоят му на "Коритото" изтрая по-малко от един месец. От клуба обявиха кой ще го замести - временен треньор на Спартак Варна ще бъде Васил Петров.

Спартак Варна назначи Васил Петров

Ето какво написаха от Спартак Варна за назначаването на Васил Петров: "ФК Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния отбор на клуба. Васил Петров, който до момента изпълнява функциите на директор на Детско-юношеската академия на ФК Спартак Варна, поема временно ръководството на първия отбор до назначаването на постоянен старши треньор. Клубът му пожелава успех в предстоящата работа и изразява пълната си подкрепа към него и екипа".

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Ясен Петров нареди 3 загуби

Ясен Петров беше назначен начело на Спартак Варна на 31 юли. Под негово ръководство "соколите" записаха победа над Локомотив Пловдив и три поредни загуби - от Ботев Пловдив, Септември София и Левски. Следващия мач на Спартак ще бъде от седмия кръг на Първа лига. "Соколите" ще посрещнат удогорец като домакин на "Коритото", а двубоят ще се проведе на 30 август, неделя, от 19:00 ч.

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Ясен Петров Спартак Варна Първа лига
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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