Ето колко струва животът за тричленно семейство у нас: Нови данни на КНСБ

Необходимият месечен доход за тричленно семейство - двама възрастни и едно дете до 14 г., е 1 473 евро. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за първото тримесечие на 2026 г. За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият доход за издръжка нараства с 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база.

"За една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ – 40 евро повече", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Храната поскъпва

Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки - 6,2%. По данните на синдиката 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение.

Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (58,3%), отчитат от КНСБ. От синдиката посочиха като позитивна тенденция, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Оттам считат, че това се дължи на общото повишение на доходите през последните 12 месеца.

"Факторите, които повлияха за изменение на дохода за издръжка, са цените на енергоносителите – природен газ, токът за бизнеса и петрол", уточни заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Виолета Иванова.

„ю"От 1% до 9% е годишната инфлация, измерена по хармонизирания индекс на Евростат, който цели сравнение между държавите и тяхното ценово изменение", коментира Любослав Костов, директор на ИССИО. "В България е 2,8%, колкото средното за Европейския съюз и малко над еврозоната", добави той.

Костов обобщи, че в България някои храни поскъпват значително на фона на средноевропейските стойности. Плодовете и ядките поскъпват с близо 15% за една година при 3,4% средно в Европа. Яйцата, киселото мляко, сирената, минералната вода са други продукти, които са по-скъпи у нас в сравнение с Европа, показват данните на КНСБ.

Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, отбелязаха от синдиката. Гражданите, осигурени до размера на минималната работна заплата на пълно работно време, представляват 12,2% от всички наети на пълно работно време (един на всеки осем души), добавиха от синдикалната организация.