Войната в Украйна:

Ето колко струва животът за тричленно семейство у нас: Нови данни на КНСБ

27 април 2026, 10:05 часа
Снимка: iStock
Необходимият месечен доход за тричленно семейство - двама възрастни и едно дете до 14 г., е 1 473 евро. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за първото тримесечие на 2026 г. За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият доход за издръжка нараства с 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база.

ОЩЕ: Стана ясно колко евро са нужни за издръжка на човек в България

"За една година 73 евро повече са нужни за тричленно семейство, а за сам работещ – 40 евро повече", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Храната поскъпва

Продължава ръстът на годишна база при хранителните стоки - 6,2%. По данните на синдиката 329 евро са нужни на един работещ за храна и обществено хранене. По-сериозен ръст на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение.

Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (58,3%), отчитат от КНСБ. От синдиката посочиха като позитивна тенденция, че общият брой на хората в тази група намалява на годишна база. Оттам считат, че това се дължи на общото повишение на доходите през последните 12 месеца.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ето колко пари трябват месечно за тричленно семейство

"Факторите, които повлияха за изменение на дохода за издръжка, са цените на енергоносителите – природен газ, токът за бизнеса и петрол", уточни заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Виолета Иванова.

„ю"От 1% до 9% е годишната инфлация, измерена по хармонизирания индекс на Евростат, който цели сравнение между държавите и тяхното ценово изменение", коментира Любослав Костов, директор на ИССИО. "В България е 2,8%, колкото средното за Европейския съюз и малко над еврозоната", добави той.

Костов обобщи, че в България някои храни поскъпват значително на фона на средноевропейските стойности. Плодовете и ядките поскъпват с близо 15% за една година при 3,4% средно в Европа. Яйцата, киселото мляко, сирената, минералната вода са други продукти, които са по-скъпи у нас в сравнение с Европа, показват данните на КНСБ.

Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, отбелязаха от синдиката. Гражданите, осигурени до размера на минималната работна заплата на пълно работно време, представляват 12,2% от всички наети на пълно работно време (един на всеки осем души), добавиха от синдикалната организация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
КНСБ доход издръжка на живота
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес