Ето колко пари трябват месечно за тричленно семейство

2 785 лв. са необходими за издръжката на тричленно семейство, включващо двама работещи възрастни и дете до 14 години. Доходът необходим за издръжка нараства през септември с 1.4% на тримесечна база и с 6.4% на годишна. 1 547 лв. са необходими за издръжката на един работещ, живееш сам през месец септември. Това показват данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка на КНСБ.

През септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. необходимият месечен доход нараства съответно с 169 лв. за тричленно семейство и с 93 лв. за един работещ.

За две години от септември 2023 до септември 2025 г. необходимият доход нараства с 217 лв. за тричленно семейство и 120 лв. за един работещ.

Факторите, които са повлияли за изменението на дохода за издръжка са горивата.

През август 2025 г. 1.600 млн. наети лица (59.6%) са с осигурителен доход под заплатата за издръжка за един работещ, която възлиза на 1 994 лв. (бруто) от общо 2.684 млн. осигурени. Тук не се включват земеделските производители, самоосигуряващи се, лица, получаващи парични обезщетение за безработица.

Спрямо август 2024 г. се регистрира намаление с 42 000 лица, които са СОД под ЗИ. За сравнение през август 2024 г. наетите лица с доход под заплатата за издръжка за 1 работещ са 1.874 млн. или 61.9%.

Осигурените лица на пълно работно време през август 2.200 млн. души.

На минимална работна заплата на пълно работно време се осигуряват 12.7% или 280 000 души.