Евростат официално: Цените на храните в България са много по-високи от куп други страни в ЕС

При хранителните продукти и безалкохолните напитки, които са втората най-голяма разходна категория за домакинствата в ЕС, в България ценовото равнище е на 92 на сто от средното в ЕС, като тези стоки са по-евтини в Румъния - 80 на сто от средното в ЕС, както и в Словакия, Полша и Чехия съответно с цени на храните 83,2, 89,5 и 89.8 от средното в ЕС. Това показват официални данни на Евростат.

Цените в ЕС

Ценовите равнища за крайното потребление на домакинствата са се различавали значително между страните от Европейския съюз през 2025 г., като варират от 140 до 63 на сто спрямо средното равнище за ЕС.

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Най-високи ценови равнища за потребителските стоки и услуги са отчетени в Дания – 140 на сто от средното за ЕС, следвана от Ирландия – 136 на сто и Люксембург – 132 на сто.

Най-ниските равнища са регистрирани в България – 63 на сто от средното за ЕС, Румъния – 65 на сто и Полша – 73 на сто.

С ценово ниво от 94,5 на сто цените на автомобилите в България се доближават до средното в ЕС (100 пункта). По ниски са ценовите равнища в Словакия (88,1), Чехия (88,7), Кипър (90,4), Словения (90,5), Литва (93,1), Румъния (93,3), Испания (94,0) и Латвия (94,0).

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При покупката на компютърна техника и ИТ услуги съответствието между цените в ЕС и България е най-високо - 96,9 на сто, като по-евтино е в редица страни сред които Италия, Германия, Румъния.

При жилищните разходи, които са най-голямата разходна категория на домакинствата в ЕС, различията са значителни. През 2025 г. равнищата варират от 190 на сто от средното за ЕС в Ирландия до 41 на сто в България.

Образованието, което е най-малката разходна категория на домакинствата на ниво ЕС през 2025 г., отчита най-големи различия между страните – от 334 на сто от средното за ЕС в Люксембург до 42 на сто в Румъния.