Има ли проблем с работата на АЕЦ "Козлодуй" заради ниските нива на Дунав?

Към 17 ч. на 02.08.2026 г. двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на река Дунав, уверяват от енергийното министерство. Припомняме, че безводието вече доведе до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави.

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Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на река Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите поне три седмици, уверяват от министерството на енергетиката.

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Ведомството вече е предприело и продължава да осъществява необходимите действия, както да бъдат своевременно информирани българските институции, така и да бъде осигурено съдействие на международно ниво в контекста на договореностите за управление и ползване на водите на река Дунав. Установен бе и се поддържа контакт на най-високо ниво с властите в Сърбия и Румъния. Министерство на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система.

Твърдения за предстоящо понежение на капацитета на АЕЦ „Козлодуй“

Същевременно, д-р Петър Кърджилов, член на управитления борд на международната НПО за прозрачност в ядрената енергетика Nuclear Transparency Watch, член и на международната мрежа от специалисти по проблемите на ядрената енергетика Nuclear Consulting Group, твърди, че според вътрешни източници от АЕЦ „Козлодуй“ следващата седмица ще се действа само с единия от енергоблоковете, като той няма да бъде изключен съвсем, но мощността му ще бъде понижена до 1%. Той пита и какво точно е нивото на водата пред Бреговата помпена станция и какви ще са мерките, ако продължи да пада.

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Шест от седемнайсетте европейски реактора, които вече са извън строя поради горещата вълна в Европа, са при река Дунав – четири на унгарската АЕЦ „Пакш“ и два на румънската АЕЦ „Черна вода“. Във Франция ядреният оператор EDF временно изключи от експлоатация блок 3 на Бюже, блок 2 на Шоз и блок 2 на Голфеш - разположени съответно на бреговете на реките Рона, Маас и Гарона – за да спази разпоредбите за изпускане на охлаждаща вода. Осем други реактора работят с намалена мощност. Това са: блокове 1 и 2 на Сен Албан; блокове 4 и 5 на Бюже; блокове 1 и 3 на Блее; и Трикастин. Мярката е изискване за опазване на околната среда, за да се избегне изпускането на твърде много гореща вода в реките, които и без това се затоплят от горещата вълна. В Швейцария двата блока в Безнау също трябваше да бъдат временно спрени или да работят на по-ниска мощност през последните седмици поради високите температури в река Ааре.

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