Протест срещу разширяването на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“

Жители на Големо село и региона протестираха срещу намерението на ТЕЦ „Бобов дол“ да увеличи изгарянето на отпадъци. Те настояха институциите да не допускат разширяване на дейността на централата, предаде БНТ. Още: Готвят пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ "Бобов дол"

Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от пет пъти. От около 35 хиляди до близо 185 хиляди тона годишно. Предвижда се и използването на биомаса.

Протестиращите искат чист въздух

Протестиращите заявиха, че районът от години страда от проблеми с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличаването на изгаряните отпадъци ще увеличи замърсяването.

Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря „биомаса“ /слама/ до 125 268 тона, в новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци - от досега разрешените в Комплексното разрешително до 35 040 тона, да бъдат увеличени до 184 836 тона за година, т. е - увеличение от пет пъти.

Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества, сред които полициклични ароматни въглеводороди, летливи органични съединения, диоксини, фурани, тежки метали и фини прахови частици. Това са вещества, за които е известно, че могат да окажат сериозно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Научните изследвания ги свързват с повишен риск от заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система, някои видове рак, увреждания на нервната система, нарушения в имунната система, както и с неблагоприятно въздействие върху развитието на плода и малките деца", посочват от екосдружението.

"Всички сме силно притеснени. Почти няма семейство в района, което да не познава човек с тежко заболяване на дихателната система или с онкологично заболяване. Напълно естествено е хората да се страхуват, когато години наред живеят в среда със сериозно замърсяване и когато се предлага да се изгарят още повече отпадъци. Категорично сме против реализирането на това предложение", се казва в становището на "За Разметаница" до МОСВ.

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