Кабинетът "Радев":

"Не може да произведеш, да набереш и да чакаш някой да купи": Държавата подтиква фермерите към окрупняване

31 юли 2026, 11:14 часа 963 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не може да произведеш, да набереш и да чакаш някой да купи": Държавата подтиква фермерите към окрупняване

Ако се стигне до окрупняване на структурите на производителите на плодове и зеленчуци у нас, може да се постигнат по-добри цени и условия както за тях, така и на пазара. Това обяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

"Освен мерките на държавата, трябва да има и потребителска култура. Когато взимаме решение за покупка, да я направим информирано и рационално, за да постигнем възможно най-добрия ефект. Ако ние сме рационални, пазарното взаимодействие става доста по-различно. А когато видим негативни практики, да информираме контролните органи", допълни той.

Иванов аргументира идеята за окрупняване на земеделците.

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"Да има пряк достъп, за да се премахне това изкривяване. Не може да произведеш, да набереш и да чакаш някой да ги купи. Тогава ставаш жертва на пазарните играчи. Трябва да се подобри ефективността", смята той.

И допълни, че в момента се създава и законова база, за да се улеснят тези процеси.

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"Изсветляване в сектора, за да може да излезе той в по-крупни и мощни и организации. Да се мисли за изграждане на предприятия, където стоката да се събира заедно. Да бъдат конкурентни и при предлагането", коментира Иванов пред БНР.

Източник: БГНЕС

Цените се успокояват

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"Парламентът гласува промени в Закона за защита на потребителите. Самият процес по въвеждане на еврото мина гладко. По-голяма криза се създаде от военните конфликти, геополитическата обстановка, движението на цените на основните енергийни ресурси. Беше съчетано и с неблагоприятната обстановка в съседни държави, особено що се касае до оранжерийно производство - по-малко предлагане на зеленчуци. Това доведе през април и май до рекордни ценови равнища. С доста мерки от страна на правителството, съчетани с промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, с които се дадоха по-сериозни правомощия за намеса по отношение на изкривявания, съчетано и с доста по-добрата година от климатична гледна точка, към момента сме свидетели на едно доста стабилно положение", заяви още той.

Според него иницативата "Кошница с грижа" ще продължава да се надгражда.

"Но само тя не може да свърши работа. Предназначена е за хората с най-ниски доходи, за да могат да си купят на достъпни цени това, което им е необходимо", допълни експертът.

При основните хранителни продукти имаме стабилизиране на пазара, отбеляза Иванов.

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"Ако погледнем в рамките на година и половина, цената на сирене, кашкавал, макарони и свинско месо е без особена промяна. Цената на праскови, кайсии и череши е доста по-ниска, отколкото през миналата година. Доматите и краставиците варират като средна цена на едро между 1.30 и 1.50. Пазарът е в съвсем различна кондиция от от това, което наблюдавахме през април и май. Има ръст при услугите и разходите за енергия. От това идва усещането за постоянна скъпотия", смята той.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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