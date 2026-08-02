Чистка в "Булгартрансгаз": Отстраниха Владимир Малинов

Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор на държавната компания "Булгартрансгаз", съобщиха "Медиапул" и БНР. Неговото място ще заеме Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов бе служебен министър на енергетиката в правителството на Димитър Главчев. Още: Малинов: Вертикалният газов коридор ще е основна магистрала в региона

Сменени са и други членове на Управителния съвет, като решението е взето от Надзорния съвет на компанията преди седмица. То все още не е внесено за вписване в Търговския регистър, защото чака одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране. По информация на БНР от регулатора са изискали допълни документи.

Чистката

Снимка: БГНЕС

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От борда на директорите е освободена и Дарина Колева, съобщава "Медиапул". Двамата нови членове в директорския борд са Росен Петков и Лъчезар Георгиев, който е преподавател в Минно-геоложкия университет.

Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" повече от 7 години. Той стана обект на проверка от Европейската прокуратура заради обществената поръчка за разширяването на газохранилището в Чирен, която беше спечелена от "Главболгарстрой". Сигналът беше за промяна на условията, които спестяват на изпълнителя между 80 и 90 млн. лв.

След претърсванията в газовия оператор през лятото на 2024 г. и замразяването на търга от самия Малинов – вече като министър на енергетиката, "Главболгарстрой" се отказа от договора. Впоследствие Малинов се върна обратно в държавното газово дружество и тогава бе обявена нова поръчка за сондажите с променени параметри. Поръчката обаче бе прекратена, защото газовият оператор прецени, че има проблеми с офертите и на тримата кандидати.

Това е поредната промяна в ръководствата на държавните енергийни дружества. Вече бяха сменени ръководствата на Българския енергиен холдинг, Мини "Марица изток", и ТЕЦ "Марица изток 2", както и Надзорния съвет на "Булгартрансгаз".

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