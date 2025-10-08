Гърция иска като България: Българите ни изпреварват с тока за промишлеността

Промишлеността, за която трябва много ток, е много по-добре в България, отколкото в Гърция. Това констатира гръцкият сайт Newmoney, който посвещава специален материал на темата: "България се движи по-бързо от Гърция в подкрепата на енергоемката промишленост".

Гръцката медия казва, че докато гръцкото правителство все още работи по финансова рамка за подкрепа на енергоемката промишленост, България вече предприема конкретни мерки за облекчаване на разходите за ток на собствената си промишлена база. България вече въведе компенсационен механизъм за големите промишлени предприятия, покриващ разходите за ток над 122 лева, т.е. 62,38 евро/МВтч. Той действа от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Финансирането ще дойде от специален фонд (ФСЕС - Фонд "Сигурност за енергийната система"), който функционира от 2015 г. Той се пълни от въглеродните квоти - приходите от продажбата им, както и 5% от приходите на производителите на ток и оператори на електроенергийни системи. По този начин промишлеността получава защита срещу колебанията на пазара на едро на енергия, без тежестта да се прехвърля директно върху държавния бюджет на страната.

"Сравнението с България, която действа по-директно и методично, напомня, че Гърция трябва да ускори вземането на решения, ако иска да поддържа конкурентоспособността на своето промишлено производство в период на интензивна международна конкуренция", пише гръцката медия. Българската схема, която се очаква да бъде нотифицирана от ЕК до края на октомври, замества обявените миналия месец предложения за схема за субсидии, която ще компенсира промишлеността до 50% от нейното електропотребление. Българското правителство заяви, че новата схема ще бъде по-лесна за прилагане от предишното предложение, като целта е да се стимулира икономическата конкурентоспособност и да се ускорят плащанията.

В Румъния и Гърция искат българския модел

Промишлени асоциации от Румъния и Гърция са заявили, че очакват правителствата им да стартират подобни програми. Припомня се, че през юни браншови организации от България, Гърция и Румъния призоваха ЕС да създаде компенсационен механизъм, който да компенсира значително по-високите цени на тока в Югоизточна Европа в сравнение с останалата част от Европа. Въпреки това, регионалните търговци заявяват, че предпочитат държавната помощ да бъде само краткосрочна мярка, тъй като всяка дългосрочна интервенция на пазара на електроенергия вероятно би навредила на ликвидността.

