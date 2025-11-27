Църковен празник на 28 ноември: Поличбата, която вещае голямо щастие

Утре, 28 ноември, е празникът на Свети Стефан Нови и на светия мъченик Иринарх в православния календар. Този църковен празник се свързва не само с определени забрани, но и с една поличба, която вещае голямо щастие. Ето коя тя, какво трябва и не трябва да се прави на утрешния празник.

Поличба на църковния празник на 28 ноември, обичаи и забрани

Според общоприетото поверие, 28 ноември е особено благоприятен ден да се вслушаме в съветите на възрастните хора, тъй като техният опит може да помогне за разрешаването на трудни въпроси. Специален символ на късмет на този ден е сойката: да видите такава или да чуете как пее се смята за добра поличба. И ако си пожелаете нещо на този ден, то има голям шанс да се сбъдне.

Ако вали няг на 28 ноември, това означава, че зимата ще бъде снежна и мразовита. Ако има мъгла или лед на тази зима, очаквайте тя да бъде сурова и дълга. Ако небето е ясно и се виждат звезди - ще има сухо и студено време.

Според общоприетото поверие, човек трябва да избягва даването на пари или стоки назаем на този ден. Ако обаче някой ви помоли за помощ, не отказвайте – подкрепата на този ден се счита за добро дело и носи положителни последици.

Празникът е по време на Коледните пости и на този ден се спазват всички ограничения, свързани с поста.

История на църковния празник на 28 ноември

Стефан Нови е роден около 715 г. в Константинопол в благочестиво християнско семейство. Родителите му имали две дъщери, но те усърдно се молили на Господ за син. След раждането му майка му го завела в църквата Влахерна (Света Богородица) и го посветила на Бога.

На 16-годишна възраст Стефан е даден на стареца Йоан, който живеел на уединено място в планината Авксентий (в областта Витиния). Повече от 15 години той живял с Йоан, изучавайки монашеския живот и практикувайки аскеза. Когато Йоан умира, Стефан го погребва и продължава живота си в пещера, водейки уединен живот.

Скоро около пещерата му започнали да се събират и други монаси и Стефан станал игумен на манастира, който се бил издигнал около нея. На около 42-годишна възраст той напуснал манастира и се отдал на още по-строго уединение, живеейки в килия на друга планина. Но дори и там други монаси започнали да го следват, търсейки духовен наставник, и около него отново се образувала общност.

Стефан Нови е живял в периода на иконоборството - политическа и религиозна борба във Византия относно почитането на иконите. Император Стефан отказва да приеме решението на Иконоборческия събор в Херия (754 г.). (управлявал 741-775 г.) е гласен поддръжник на иконоборството – тоест, той се противопоставя на почитането на иконите. Около 760 г. той започва да бъде преследван заради вярата си и откритата си позиция срещу иконоборците.

След две години изгнание той е отведен в затвор в Константинопол (приториум). След близо година затвор е осъден на смърт - бит е от войници и убит. Тялото му е влачено по улиците; черепът му по-късно е спасен от един от неговите последователи и пренесен в манастир.

Светият мъченик Иринарх живял по време на преследването на християните по време на управлението на император Иренарх. Неговото родно място е Севастия (вероятно Севастия в Армения, а не Кападокия). Иринарх присъствал на изтезанията на християните и наблюдавал тяхната непоколебимост и вяра. По-специално, той видял седем християнки, подложени на мъчения заради вярата си. Поразен от тяхната смелост, той бил „просветлен от благодат“ и се обърнал към християнството, като публично изповядал Исус Христос. След това бил подложен на жестоки изпитания: бил хвърлен в блато (вода или мочурище), след това в нажежена пещ, но според преданието останал невредим. В крайна сметка Иринарх бил осъден на смърт и обезглавен. Датата на мъченическата му смърт е приблизително 303 г.

