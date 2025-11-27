Силно земетресение разлюля Индонезия

Земетресение с магнитуд 6.6 по Рихтер е регистрирано край остров Симелуе в Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Според данните му, епицентърът е бил на разстояние 46 км южно от град Синабанг, където живеят 15 000 души. Огнището е било на дълбочина 25 км.

Няма информация за разрушения и пострадали. Не е обявена заплаха от цунами.

Земята не спира да се люлее

В средата на миналия месец трус с магнитуд 6.7 по Рихтер разлюля индонезийската провинция Папуа. Дълбочината на труса е била 70 км, а епицентърът му - на около 200 км от град Абепура, който е с население от над 62 000 жители.

Тогава също не беше издадено предупреждение за вълни цунами.