Любопитно:

Страх от наводнения: Две реки притесняват властите

27 ноември 2025, 08:58 часа 476 прочитания 0 коментара
Страх от наводнения: Две реки притесняват властите

Заплаха от преливане грози районите около реките Струма и Места. Техните нива са притеснително високи, като същото важи и за планинските реки на територията на Благоевградска област.

Има опасност в долните течения Струма и Места да стигнат критичните си точки.

От снощи в района започнаха валежи, а прогнозите са те да станат интензивни днес и утре.

Още: След проливни дъждове: Наводнени улици в Петрич, река излезе от коритото си в Разлог (ВИДЕО)

Превантивни мерки

В късния следобед вчера областният управител на Благоевград Георги Динев свика спешно заседание. На него основните институции докладваха какво е текущото състояние на водните басейни и кои са най-рисковите зони.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

Бяха актуализирани механизмите за координация, като извън нормативно установените канали беше създадена и вайбър група за споделяне на информация в реално време.

В звената Гражданска защита, общинските аварийно-спасителни групи, Областно пътно управление, Байсенова дирекция Западнобеломорски район и Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите са създадени денонощни дежурства и екипи за реакция.

Още: Силен дъжд наводни път в Благоевградско

Проведе се и извънредно заседание на кризисния щаб на община Благоевград. Превантивно бяха почистени всички дъждоприемни шахти по основните булеварди и улици в града.

Най-критичните зони в общината, които бяха наводнени в края на миналата седмица, са под постоянно наблюдение, предаде БНР.

Общината отправи апел в социалните мрежи към всички жители да не паркират автомобилите си върху отводнителните системи и да почистят от листа районите около жилищата си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Реки Струма Наводнение Река Струма река Места Благоевградско
Още от Благоевград
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес