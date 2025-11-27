Страх от наводнения: Две реки притесняват властите

Заплаха от преливане грози районите около реките Струма и Места. Техните нива са притеснително високи, като същото важи и за планинските реки на територията на Благоевградска област.

Има опасност в долните течения Струма и Места да стигнат критичните си точки.

От снощи в района започнаха валежи, а прогнозите са те да станат интензивни днес и утре.

Превантивни мерки

В късния следобед вчера областният управител на Благоевград Георги Динев свика спешно заседание. На него основните институции докладваха какво е текущото състояние на водните басейни и кои са най-рисковите зони.

Източник: БГНЕС

Бяха актуализирани механизмите за координация, като извън нормативно установените канали беше създадена и вайбър група за споделяне на информация в реално време.

В звената Гражданска защита, общинските аварийно-спасителни групи, Областно пътно управление, Байсенова дирекция Западнобеломорски район и Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите са създадени денонощни дежурства и екипи за реакция.

Проведе се и извънредно заседание на кризисния щаб на община Благоевград. Превантивно бяха почистени всички дъждоприемни шахти по основните булеварди и улици в града.

Най-критичните зони в общината, които бяха наводнени в края на миналата седмица, са под постоянно наблюдение, предаде БНР.

Общината отправи апел в социалните мрежи към всички жители да не паркират автомобилите си върху отводнителните системи и да почистят от листа районите около жилищата си.