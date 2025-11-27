Студио Actualno:

Поздравявам Асен Василев - така се прави, срещу тези така се работи

27 ноември 2025, 07:59 часа 760 прочитания 0 коментара
Поздравявам Асен Василев - така се прави, срещу тези така се работи

Думите от заглавието са на лидера на МЕЧ Радостин Василев - те касаят подхода на лидера на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев що се отнася до вчерашното заседание на бюджетната комисия - Още: "Няма да се случи по този начин": Небивал скандал за бюджета в парламента (ВИДЕО)

"В момента целта на опозицията е дестабилизация на управлението, защото бюджетът е безпардонен", каза Василев. Според него, управляващите няма да променят бюджета и освен това добави, че "това за тях е последно 20". Но Василев убедено заяви пред БНТ, че протестите ще продължат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Асен Василев цитати Радостин Василев
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес