Поздравявам Асен Василев - така се прави, срещу тези така се работи

Думите от заглавието са на лидера на МЕЧ Радостин Василев - те касаят подхода на лидера на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев що се отнася до вчерашното заседание на бюджетната комисия - Още: "Няма да се случи по този начин": Небивал скандал за бюджета в парламента (ВИДЕО)

"В момента целта на опозицията е дестабилизация на управлението, защото бюджетът е безпардонен", каза Василев. Според него, управляващите няма да променят бюджета и освен това добави, че "това за тях е последно 20". Но Василев убедено заяви пред БНТ, че протестите ще продължат.