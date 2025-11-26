Обрат с цената на природния газ у нас: Предложението на "Булгаргаз"

Очаква се цената на природния газ за декември да е в приблизителен размер на 63 лева за мегаватчас без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това съобщи изпълнителният директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което бе обсъдено предложението на доставчика за цената на газа през декември.

Поевтиняване на природния газ

Това означа поевтиняване на синьото гориво за първи път от месеци. Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

"Булгаргаз" предложи в средата на ноември цена на природния газ за следващия месец от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, а днес Синабов обяви по-ниската цена.

От дружеството отбелязаха в предложението си, че клиентите им значително са повишили първоначалните си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh, като повишените заявки са основно от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от "Булгаргаз".

Предстои КЕВР да утвърди цената за следващия месец на закрито заседание, което ще се състои на 1 декември.

