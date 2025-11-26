Горивата у нас започнаха да поскъпват

В последния месец на българския пазар се наблюдава устойчив ръст на цените на горивата.

И бензинът, и дизелът, и метанът поскъпват. Единствено при газта след първоначалния скок има леко задържане на цената.

Бензинът

Най-масовия бензин А95 започна да поскъпва. Само за ден на някои вериги бензиностанции цените бяха с 1-2 стотинки за литър отгоре. В момента средната цена на бензиностанциите е 2,44 лева за литър, като във веригите тя варира от 2,26 до до 2,49 лева за литър.

Общо, за последния месец бензинът е скочил с 0,07 лв./л (2,95%), като тенденцията е увеличението да продължи. Все пак, сегашната цена е далеч от пика през февруари, когато литър се продаваше средно за 2,63 лева.

Дизелът

Поскъпването, което започна от края на октомври при дизела, продължава. Средната цена удари 2,51 лева. За последния месец дизелът е поскъпнал с 0,14 лв./л (5,91%), като последните дни някои вериги отново са повишили цените с 2 стотинки на литър. Най-евтиният дизел е по 2,36 лева за литър, а най-скъпият - по 2,56 лева за литър, предаде Дарик.

Пропан-бутанът

След лекото поскъпване на пропан-бутана в началото на месеца, сега при цената му има задържане без промяна от 1,12 лева за литър. На колонките цените варират от 1,07 лева за литър до 1,14 лева за литър. И при пропан-бутана, както при бензина, пикът на цените е бил през февруари, когато горивото се е продавало по 1,30 лева.

Метанът

Метанът също е поскъпнал през последния месец, като увеличението е с 0,02 лв./кг (0,92%) и цената му варира по бензиностанциите от 2,05 лева за кг до 2,38 лева за кг.