Студио Actualno:

Лудогорец – Селта: Кога и къде да гледаме мача на „орлите“ в Лига Европа?

27 ноември 2025, 09:17 часа 423 прочитания 0 коментара
Лудогорец – Селта: Кога и къде да гледаме мача на „орлите“ в Лига Европа?

Шампионът на България Лудогорец излиза днес в пореден двубой от основната фаза на втория по сила турнир на Стария континент – Лига Европа. Съперник на родния първенец е испанският Селта Виго. Предстоящият мач е много важен и за двата отбора. „Орлите“ се борят за място в плейофите за класиране на 1/8-финалите, докато галисийците почти са си осигурили участие в елиминационната фаза на надпреварата, след като заемат 4-та позиция в подреждането.

Лудогорец – Селта: Начален час и ТВ

Двубоят срещу Селта ще бъде дебютен за новия треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо в Лига Европа. Норвежецът вече води разградчани в един двубоя – при победата с 2:0 над Септември София в Първа лига. В последния си мач в Лига Европа пък „орлите“ отстъпиха с 1:3 като гост на Ференцварош.

В последния си мач в Лига Европа пък Селта се наложи над Динамо Загреб с категоричното 3:0. Галисийците спечелиха и последния си мач в испанската Ла Лига, след като победиха Алавес с минималното 1:0.

Селта Виго Реал Мадрид

В колко часа започва мачът между Лудогорец и Селта?

Мачът между Лудогорец и Селта е от ранната програма на Лига Европа в днешния ден. Двубоят, който ще се състои на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград, ще стартира в 19:45 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между Лудогорец и Селта?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Срещата между Лудогорец и Селта ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчи двубоя е MAX Sport 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Бивш халф на Лудогорец и Селта: Испанците са фаворит, но трябва да бъдат внимателни!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лига Европа Лудогорец Селта
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес