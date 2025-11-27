Турци набелязаха Светльо Вуцов, на „Герена“ очакват оферти

Вратарят на Левски Светослав Вуцов е бил набелязан за евентуален трансфер от няколко турски клуба. Това съобщиха медиите в югоизточната ни съседка. На този етап имената на заинтересованите отбори се пазят в тайна, но е ясно, че те се състезават в местната Суперлига. Според информациите ръководствата на въпросните тимове вече подготвят своите оферти за правата на 23-годишния страж и възнамеряват съвсем скоро да ги изпратят на стадион „Георги Аспарухов“.

Вуцов има записана откупна клауза в договора си

На този етап ръководството на Левски не бърза да продава Светослав Вуцов, тъй като вижда в него лидер, който да води отбора в бъдеще. Медиите в Турция обаче разкриха, че в договора на младия вратар със „сините“ има записана откупна клауза. Тя е на стойност 2 милиона лева. Това означава, че всеки, който извади въпросната сума може да стартира преговори със стража без да трябва да иска позволението на Левски и в крайна сметка да го отмъкне.

Твенте и Утрехт също следяха вратаря, но мераците им охладняха

Към Светльо Вуцов имаше и сериозен интерес от страна на нидерландските Твенте и Утрехт. Двата клуба дори бяха пратили свои представители да наблюдават изявите на вратаря по време на плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар. Мераците на Твенте и Утрехт обаче рязко охладняха, след като Светослав Вуцов се превърна в главно действащо лице в голям скандал в националния отбор на България.

