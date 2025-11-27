След "домовете на ужасите": Представят пет нови центъра за възрастни

Пет нови места за настаняване на възрастни ще обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Това е част от борбата за осигуряване на достойни условия за живот на възрастните хора. Те ще заработят в резултат на усилията на министъра за трайно решаване на проблема с липсата на места в домовете за стари хора и пълнолетни лица с различни затруднения, посочват от министерството.

Оттам допълват, че след разкриването на т. нар. стаи на ужасите, Гуцанов е започнал цялостна битка за осигуряване на достоен живот на възрастните – постоянни проверки в съществуващи социални услуги, прекратяване на работата на незаконните обекти, изграждане на нови държавно финансирани места за настаняване.

Хосписи на ужасите

Припомняме, че в началото на месеца в хоспис в Черноморец бяха установени сериозни нарушения - лицензът му беше отнет и беше заличен от регистъра. Сред нарушенията бяха лоша хигиена, липса на утвърден правилник за вътрешен ред, липсващи договори с медицински специалисти, дейност неотговаряща на изискванията за палиативни грижи и други.