Ново златно находище у нас

26 ноември 2025, 10:57 часа 134 прочитания 0 коментара
Нови значителни златни залежи са открити в златната мина в Челопеч, съобщиха собствениците от "ДПМ Металс".

Заради големия потенциал на находището дружеството е заложило в бюджета си между 2 и 3 млн. долара за допълнително за сондажи в участъка "Клиновидна зона" на 10 000 линейни метра. Проучването трябва да бъде реализирано до края на март 2026 г. 

Новите залежи ще удължат експлоатацията на находището

Четири сондажа с обхват 3120 м са били необходими, за да бъдат открити новите златни залежи. Още два сондажа са в процес на прокарване.

Два от сондажите са по-богати на златни и сребърни залежи. В единия се съдържат руди с между 11.54 и 18.81 грама на тон злато, а среброто е между 17.70 и 19.83 грама на тон. Другият е със съдържание на 12.58 г/т злато и 16.57 г/т сребро. По-бедните на благородни метали сондажи имат съдържание от 8.99 г/т злато и 12.23 г/т сребро до 11.12 г/т злато и 14.61 г/т сребро, както и руди с от 6.92 г/т до 12.78 г/т злато и наличие на сребро между 10.5 г и 17.75 грама на тон.

"Откритието поддържа целта на ДПМ за удължаване на срока на експлоатация на находището с над 10 години", коментират от дружеството.

В началото на следващата година предстоят сондажи, които ще проучват геометрията, издържаността на съдържанията и потенциала от минерални ресурси.

