Борисов и Пеевски падат заради Бюджет 2026: Прогнози. Костадинов "забравя" различията с ПП-ДБ

Връща се старото разделение - корупция/антикорупция. Вече не говорим за разделение червено/синьо и Изток/Запад и властта трябва да си даде сметка за това, добави Симеонов пред bTV.

Ако се изпусне социалното напрежение, става много трудно за властта, каза Димитър Ганев, колега на Симеонов. Според него, с темата за бюджета спойката във властта става много силна. Ганев не вярва заради протестите за бюджета да има сваляне на правителството, но ако има протести заради цени - ток, парно, храни, горива - ще е друго. Докато стои този фронт от снощи срещу сегашната власт, тя ще удържа, смята Ганев.

"Властта губи инстинкти, това е самозатваряне", каза Първан Симеонов. Според него големият въпрос е дали ще има активизация на по принцип негласуващи хора на следващите избори, най-вероятно президентските, ако няма предсрочни. "Струва ми се, че след този протест някакви части от властта ще се замислят за други опции", продължи Симеонов и нарисува сценарий - на едно място в София протестира демократичната общност, на друго - "Възраждане". Симеонов счита, че при такава ситуация Борисов и Пеевски няма да има къде да ходят. Но е възможно поява на Румен Радев на политическата сцена да обедини вот.

Сигнал за растящо напрежение

В социалната мрежа Facebook, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов каза, че протестът е общонароден и призова правителството да подаде оставка - иначе следват многохилядни протести.

"Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно! Ситуацията ще ескалира, и то много бързо, поради една много проста причина - с наглостта и престъпното си поведение коалицията ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН ни накара да забравим временно огромните си идеологически различия с ПП-ДБ и да излезем заедно на протест срещу мафиотското управление. Ето защо правителството трябва да подаде оставака веднага! Забави ли се, протестите ще станат национални. Така падна правителството на БСП през зимата на 1996 - 1997, така ще падне и правителството на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН. Длъжен съм да направя и едно важно уточнение. Винаги досега ПП-ДБ са протестирали основно с цел да върнат ГЕРБ и ДПС на власт, да ги изперат и след това да направят коалиция, за да управляват с тях. Нямам съмнения, че и сега могат да постъпят по същия начин. Но падането на мафиотския кабинет е първостепенно!"

