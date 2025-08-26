Историческо намаляване на бедността в Мексико

Наскоро президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум се появи на пресконференция с широка усмивка. Ден преди това Националният институт по статистика и география (INEGI) публикува последната оценка на бедността. „Намаляването на бедността е историческо. Това е доказателство, че нашият проект работи и че наистина е посветен на най-бедните“, каза лидерът, представяйки серия от графики, предаде уважаваният френски вкесидневник Le Monde.

Статистищата

Клаудия Шейнбаум наистина имаше причина за радост: между 2018 и 2024 г. бедността в Мексико спадна от около 42% на 29,6% от населението. Повече от тринадесет милиона души бяха извадени от нея през шестте години на президентството на нейния предшественик Андрес Мануел Лопес Обрадор, известен като „AMLO“ (Морена, вляво). ОЩЕ: Най-заможният 1% от света забогатя с още 33 трилиона долара

Прагът на бедност съответства на месечен доход под 4565 песос (209 евро) и 1900 песос за крайна бедност, която също спадна, но в по-малка степен (-1,7%), от 7% на 5,3% между 2018 и 2024 г. „Тези добри цифри са още по-впечатляващи, като се има предвид, че през предходното десетилетие [2008-2018] 3,4 милиона мексиканци са изпаднали в бедност“ , обяснява икономистът Вири Риос, специалист по публична политика и редактор на бюлетина „ Mexico Decoded“.

Негативната тенденция е обърната

„Следователно страната е обърнала негативната тенденция и в международен мащаб малко примери са сравними: само страни като Виетнам или Китай са преживели толкова бързо намаление, без бум на стоковите пазари или масивен приток на чуждестранна помощ". ОЩЕ: "Проблемът се нарича бедност": Турците и убийственото повсеместно затлъстяване