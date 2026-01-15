Япония първа в света започва добив на редкоземни метали от морското дъно

Япония първа в света стартира проект за добив на редкоземни елементи в дълбоки води – на морското дъно на 6 км под водата, близо до остров Минамитори. Едномесечната мисия цели откриване на нов вътрешен източник на редкоземни елементи. Японският тестов минен кораб Chikyu отплава в понеделник от пристанищния град Шизуока за водите близо до остров Минамитори, отдалечен коралов атол на около 1900 километра югоизточно от Токио.

Първото в света устойчиво добиване на редкоземни елементи дълбоко в морето

Ако мисията бъде успешна, това ще отбележи първото в света устойчиво добиване на редкоземни елементи на такива дълбочини и ще представлява важен технологичен етап. Тази стъпка може да промени начина, по който страната си осигурява критични минерали, използвани в електрическите превозни средства, електрониката и отбранителните системи.

Проектът на Япония се реализира в момент, когато Китай затяга контрола си върху износа на критични минерали. Подобно на много западни икономики, Япония работи за намаляване на зависимостта си от Китай, който доминира в световните вериги за доставки на редкоземни елементи.

Неотложността на проблема нарасна на фона на нарастващото дипломатическо и търговско напрежение между двете страни.

"След седем години на постоянна подготовка най-накрая можем да започнем тестовете“, каза пред Ройтерс Шойчи Ишии, ръководител на проекта, който е подкрепен от правителството.

Ишии добави, че извличането на минерали от 6 километра под морското равнище би било голямо постижение и би могло да помогне за диверсифициране на доставките на редкоземни елементи от Япония.

Chikyu превозва около 130 членове на екипажа и изследователи и по план ще остане в морето до 14 февруари. Експедицията се фокусира върху кални находища близо до остров Минамитори, за които се смята, че съдържат значителни концентрации на редкоземни елементи, въпреки че правителството не е разкрило приблизителните обеми на резервите.

Тежките редкоземни елементи са особен проблем за Япония. Тези материали са от съществено значение за мощните магнити, използвани в двигателите на електрически и хибридни превозни средства. Проблемите с доставките на редките елементи означават проблеми за автомобилната и високотехнологичната производствена промишленост на страната.

Ако настоящите тестове са успешни, следващата стъпка ще бъде пълномащабен пробен добив, насрочен за февруари 2027 г.