КЕВР вдигна цената на природния газ за ноември

30 октомври 2025, 17:21 часа 179 прочитания 0 коментара
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh или 33,65 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщи Комисията.

Цената за ноември ще е по-висока със 7,88 процента спрямо утвърдената от регулатора за октомври - 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh).

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция"(IGB) съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

"Булгаргаз" е осигурил за ноември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

Пламен Иванов
