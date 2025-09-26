Войната в Украйна:

Компаниите в Германия продължават да съкращават работни места

26 септември 2025, 13:41 часа 329 прочитания 0 коментара
Компаниите в Германия продължават да съкращават работни места

Компаниите в Германия планират да наемат по-малко нови служители и да продължават да съкращават работни места. Това посочва мюнхенският институт за икономически изследвания "Ифо" в заключенията от най-новото си проучване, цитирано от БТА.

Барометърът за заетостта на мюнхенския институт се понижи до 92,5 пункта през септември спрямо 93,8 пункта през август – най-ниското ниво от юни 2020 г.

"Настроението на пазара на труда остава мрачно", заяви Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в института, като допълни, че "тъй като към момента (икономическото) възстановяване не се е осъществило, много компании прекратяват да наемат нови служители".

Още: Ще се възстанови ли германската икономика: Прогнози от водещи институти

"Съкращенията на работни места са по-скоро постепенни, като не се запълват свободни позиции", каза Волрабе, като отчете, че "в момента не отчитаме големи вълни от съкращения".

Барометърът за заетостта на мюнхенския институт спадна леко в индустрията, като по-специално в автомобилната промишленост и машиностроенето се планира свиване на персонала. Показателят спадна осезаемо при доставчиците на услуги. Отделни компании в транспортния и логистичния сектор вече обявиха съкращения на работна сила. В строителната сектор броят на служителите понастоящем като цяло е стабилен - почти няма промени. Ситуацията обаче е различна в търговията, където компаниите осезаемо намаляват работната си сила, отчита "Ифо".

Berliner Zeitung: Упадъкът на Германия личи и по улиците

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Съкращения Германия работни места германска икономика германски компании информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес