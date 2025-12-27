ЦСКА няма да разчита на двама таланти през пролетта, търси им отбори

Ръководството на ЦСКА обмисли да отдаде под наем младите си футболисти Иван Тасев и Георги Чорбаджийски. Двамата атакуваща състезатели по всяка вероятност ще се подвизават в други отбори през пролетния дял от сезона. Те не успяват да спечелят доверието на Христо Янев за повече минути в първия състав, а приоритет за властимащите в Борисовата градина е Тасев и Чорбаджийски да получат игрови ритъм в елита, като опции за изпращане под наем са Берое и Ботев Враца.

През лятото заралии вече са имали интерес към 23-годишния Тасев, докато под Околчица 21-годишният Чорбаджийски може да се събере с по-големия си брат Божидар, който облече зелената фланелка през септември, съобщават колегите от "Тема Спорт", които оповестяват новината.

Не е изключено обаче двамата атакуващи футболисти да бъдат изпратени и в тимове от Втора лига. Възможно е Иван Тасев да се завърне в родния си клуб Пирин, който ще тръгне по нов път на развитие през пролетта, а ситуацията следи и Дунав Русе, устремил се към Първа лига.

Тасев пристигна в Борисовата градина през лятото на 2024 г., но така и не успява да се наложи в първия състав. Георги Чорбаджийски бе считан за една от най-големите надежди на "армейците". След конфликт заради харесана публикация срещу треньора си Душан Керкез в социалните мрежи играчът се позагуби от полезрението ни. Още тогава той бе пред преотстъпване във Враца, но спортният директор Бойко Величков се застъпи за оставането му. Сега обаче това преминаване под наем изглежда неизбежно.

