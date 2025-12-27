Доброволна казарма във Великобритания: Предлагат на младите да служат една година във въоръжените сили

Британското правителство ще стартира схема за "нулева година", която да даде възможност на завършващите училище и колеж да опитат да намерят своето място в армията, Кралския флот или Кралските военновъздушни сили без дългосрочен ангажимент, съобщи Би Би Си.

Курсът е насочен към лица под 25 години и е част от усилията за решаване на проблемите с дългосрочното набиране и задържане на персонал във въоръжените сили.

Молбите за кандидатстване за първите 150 места за новобранци ще започнат да бъда приемани през пролетта, като плановете са бройката да нарасне до 1000 млади хора годишно.

Още: Путин изпрати ядрени бомбардировачи да заплашват Великобритания

"Невероятни умения и обучение"

Програмата ще бъде платена, но служителите все още не са обявили заплата. Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че схемата ще предложи на младите хора "невероятни умения и обучение".

Консерваторите обаче критикуваха малкия брой новобранци. Новобранците по програмата "нулева година" няма да бъдат разполагани в активни операции, а съдържанието на курсовете все още е в процес на разработка.

Схемата за армията ще осигури на новобранците 13 седмици основно обучение като част от двугодишен стаж, докато схемата за военноморските сили ще продължи една година и ще осигури общо обучение за моряци. Схемата за Кралските военновъздушни сили все още не е напълно разработена.

Още: Нови правила: Край на свободното пътуване до Великобритания