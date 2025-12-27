Десподов: Чочев заслужава да е Футболист №1 на България за 2025 година

Петкратният победител в анкетата за футболист №1 на България Кирил Десподов даде обширно интервю пред колегите от "Мач Телеграф", в което посочи фаворита си за тазгодишното издание на класацията. Според капитана на националния ни отбор Ивайло Чочев заслужава приза - "както заради представянето през 2025-а, така и за цялостен принос". Крилото коментира и представянето си в ПАОК, като категорично не се съгласи с твърденията, че е резерва.

Десподов обясни защо Чочев трябва да е №1

"Никога не бих казал себе си. Големият фаворит и човекът, който най-много заслужава, е Ивайло Чочев. През годините се е доказал като изключителен професионалист. Доказва го и сега в Лудогорец. Неслучайно е голмайстор на отбора, а отбеляза куп важни попадения, включително и на ПАОК. Мисля, че той заслужава най-много да спечели приза за „Футболист на годината“ - както заради представянето през 2025 г., така и за цялостен принос", заяви Десподов пред "Мач Телеграф".

"Това, което вече трети сезон съм видял от треньора Разван Луческу и неговия щаб, мога да кажа, че в ПАОК няма титуляри и резерви. Играем по 55-60 мача на година, има двубои за всички, няма как 11 човека да издържат 55 среща за една година. Тези твърдения, че съм резерва и така нататък, идват от хора, на които футболът не им е ясен. Господата, които лепват тези етикети, не са запознати с моя отбор и по-скоро може да разбират от други неща, но не от футбол", категоричен бе футболистът.

"Има два трансфери прозореца на сезон, но искам да ви разкрия, че се чувствам много добре в ПАОК. Спокоен съм, играя постоянно, силни сме, трета година съм в Солун и мина доста бързо. Имам договор до лятото на 2027 г., ще видим какво ще се случи. Не искам да правя планове, защото във футбола всичко може да се промени за 24 часа, но се чувствам добре в Солун и не ми минава през главата и ума да напускам ПАОК. Това го казвам, за да няма спекулации, защото предстои трансферен прозорец, а често се спекулира с моето име. Но все пак никога не казвай „никога“, обясни Кирил Десподов.

