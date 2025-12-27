Ботев Пловдив привлича доскорошна звезда на Локо Пловдив

Любопитно:

27 декември 2025
Ръководството на Ботев Пловдив е близо до постигането на крайно любопитен трансфер. "Канарчетата" са готови да привлекат доскорошния любимец на феновете на големия си съперник – Локомотив. Става въпрос за тарана Мичи Нтело. Новината съобщават колегите от "Мач Телеграф". В момента 24-годишният белгиец защитава цветовете на швейцарския Ивердон, където обаче не се радва на най-силните моменти в своята кариера.

През есента той взе участие в 18 мача, но само в 3 от тях започна като титуляр. Интересното е, че швейцарците го ползват в доста случаи като дясно крило. Нтело е готов да се върне у нас, за да рестартира кариерата си и е приел предложението на „канарчетата“.

Както е известно, Мичи Нтело бе продаден от „черно-белите“ през лятото на 2024 година. При това за доста пари – 700 000 евро. С екипа на "смърфовете" той записа 18 мача и реализира 6 попадения, което веднага прикова вниманието на клубове от чужбина към него. Мичи Нтело е роден на 04.05.2001 г. в Лиеж, Белгия. Юноша е на Стандарт Лиеж. Състезавал се е за отборите на МВВ Маастрихт и ФК СЛ16. Преди Локо Пловдив е бил част от състава на Шарлероа.

Джем Юмеров
