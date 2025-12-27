Престижно! Българин, който не е национал от 2 години, попадна в полезрението на емблематичен германски отбор

Българският халф Янис Карабельов е привлякъл вниманието на емблематичния германски отбор Шалке 04. Новината съобщава сръбското издание Mozzart Sport. Понастоящем родният халф защитава цветовете на гранда от западната ни съседка - Партизан Белград, където оставя доста добро впечатление. Според информацията "миньорите", които са лидери във временното класиране на Втора Бундеслига, изкушават Карабельов със заплата от 500 000 евро на година.

Шалке следи Янис Карабельов

Mozzart Sport пише, че Шалке e готов да предложили двугодишен договор на полузащитника, като в него има опция и за още един сезон. Германският тим все още не е постигнал договорка с Партизан за трансфера, но "гробарите" имат финансови проблеми, като сега се открива възможност за финансови средства.

Карабельов записа 27 мача за Партизан във всички турнири през този сезон, в които е вкарал 2 гола и е направил 4 асистенции. Халфът премина в Партизан като свободен агент през лятото, след като преди това игра в Ботев Пловдив.

Любопитно е, че Янис Карабельов беше забравен от националните селекционери на България. За последно халфът носи екипа на "трикольорите" през пролетта на 2023 година в мачовете от европейските квалификации срещу Черна гора и Унгария.

