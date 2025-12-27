Да играеш тенис на маса без ръце: Параолимпиецът с голямо сърце (ВИДЕО)

Египтянинът Ибрахим Хамадту стана интернет сензация с видеоклипа си „Нищо не е невъзможно“ в YouTube през 2014 година. През 2016-а той представи таланта си на световната сцена като спортиста без ръце, който се състезава в параолимпийския тенис на маса. С ампутирани две ръце, той играе с хилка в устата си и сервира топката с десния си крак.

Египтянинът Ибрахим Хамадту: „Нищо не е невъзможно“

Когато е на 10 години, губи горните си крайници в нелеп инцидент с влак. Впоследствие докато гледа мач по тенис на маса между приятелите си, един от тях се подиграва на Хамадту, казвайки му, че няма да може да играе. „Затова се предизвиках и се опитах да играя няколко пъти, докато не успях“, спомня си спортистът. Отнема му 3 години да свикне с прийомите, които прилага.

„Тренирах два пъти на ден – рано сутрин и късно вечер“, разказва той. „Избрах тези часове, защото живея в село и се срамувах да ме видят хората да тренирам по този начин, а и бях само на 13 години", допълва египтянинът, цитиран от официалния сайт на параолимпийските игри.

30 години по-късно Хамадту участва в първите си Параолимпийски игри в Рио 2016. Той изиграва два мача от груповата фаза в категория мъже единично клас 6, спечелвайки сърцата на параолимпийските фенове по целия свят. Пет години по-късно той се завърна на параолимпийската сцена в Токио 2020. В кариерата си има три сребърни медала от шампионати на Африка – през 2011-а, 2013-а и 2015-а, но милионите гледания на клиповете му в YouTube са красноречиви за статута му на звезда.

ОЩЕ: Историята помни: Когато четирима параолимпийци бягаха по-бързо от олимпийския шампион (ВИДЕО)