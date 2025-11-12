Любопитно:

Купувач на "Лукойл Нефтохим": Тъкмо да подпишем и дойдоха санкциите

Точно, когато бяхме в момента, в който трябваше да сложим подписи за покупка на рафинерията на "Лукойл“ в Бургас, дойдоха санкциите. Това съобщи собственикът на турския "Дженгиз холдинг“ Мехмет Дженгиз пред онлайн изданието "Патронлар дюнясъ“. По думите му неговата компания, в консорциум с азерската компания СОКАР са подали оферта за придобиване на "Лукойл Нефтохим", като сделката е била пред финализиране. 

"Не сме се отказали"

"Не сме се отказали. Проучваме какво можем да предприемем по нататък като правни действия“, заяви собственикът на холдинга Мехмет Дженгиз.

Той коментира пред изданието и намеренията на холдинга след евентуално придобиване на рафинерията на "Лукойл“ в Бургас.

"Става дума за инвестиция от 2,5 млрд. долара. Капацитетът на рафинерията е 8-10 милиона тона, има бензиностанции. Имаме конкуренти на световно ниво, но сме настоятелни. Очакваме резултатите в рамките на 2-3 месеца. Ако спечелим, ще навлезем в бизнеса с горива и бензиностанции“, каза още Мехмет Дженгиз.

"Лукойл“ е вторият по големина преработвател на петрол в Русия и преработва 2 процента от петрола по света, отбелязва изданието, цитирано от БТА.

Преди дни "Лукойл“ обяви продажбата на чуждестранните си активи на базираната в Швейцария "Гънвор груп“, но в последствие предложението за покупка бе оттеглено, след като Министерството на финансите на САЩ се противопостави на сделката.

 

