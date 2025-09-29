Икономическото доверие в ЕС и еврозоната нараства

Индексът на икономическо доверие се повишава в ЕС (+0,6 пункта до 95,5 пункта) и в еврозоната (+0,2 пункта до 95,5 пункта) през септември 2025, сочат данните от най-новото месечно проучване на Европейската комисия, публикувано днес. Индексът на очакванията за заетостта се понижава в сравнение с август ( в ЕС с 0,9 пункта до 97,1 пункта, а в еврозоната с 1,3 пункта до 96,4 пункта). И двата индекса продължават да са под дългосрочната си средна стойност от 100 пункта.

Кои сектори възвръщат доверие?

Повишението на индекса на икономическото доверие в ЕС е обусловено от подобреното доверие в промишлеността, услугите и сред потребителите, доверието в търговията на дребно се влошава, а в строителния сектор остава без промяна.

Сред водещите икономики на ЕС индексът на икономическото доверие спада в Нидерландия (-0,7 пункта) и Германия (-0,4 пункта), а се подобрява в Испания (3 пункта) и Италия ( 0,7 пункта). Във Франция ( 0,3 пункта ) и Полша (0,1 пункта) промяната в индекса на икономическото доверие е минимална.

Доверието в индустрията се повишава незначително през септември (0,3 пункта), тъй като значителното увеличение на очакванията на мениджърите за производството е почти компенсирано от спад в оценките им за текущото ниво на поръчките и относително непроменената оценка за запасите от готова продукция.

Доверието в услугите също се подобрява незначително (0,4 пункта) поради значително увеличение на очакванията на мениджърите за бъдещо търсене и по-умерено повишение на оценките им за миналото търсене, което е компенсирано от значителен спад в оценките им за състоянието на бизнеса през изминалите месеци. По същия начин доверието на потребителите се повишава леко (+0,5 пункта). Потребителите не са толкова песимистично настроени относно бъдещата финансова ситуация на домакинствата си и намеренията им за големи покупки през идните 12 месеца нарастват, докато оценките им за финансовото състояние на домакинствата през изминалите месеци и очакванията им за общата икономическа ситуация в страната им остават почти непроменени.

Доверието в търговията на дребно спада с един пункт заради по-лошите оценки на търговците относно обема на запасите и бизнес ситуацията през изминалите месеци. Въпреки това бизнес очакванията им за идните 3 месеца показват леко подобрение.

Доверието в строителството остава почти непроменено (+0,1 пункта), тъй като подобрението в оценките на строителите за поръчките е компенсирано от спад в очакванията им за заетост. Делът на строителните мениджъри, посочващи недостатъчно търсене, недостиг на работна ръка и липса на материали/оборудване като фактори, ограничаващи бизнес активността им, спада до съответно 30,5 на сто, 27,1 на сто и 5,6 на сто. Междувременно процентът на строителите, съобщаващи за финансови лимити като ограничаващ фактор, остава стабилен на ниво от 8,4 на сто.

Индикаторът за очакванията за заетостта спада (-0,9 пункта до 97,1 пункта) заради по-малкото планове за наемане в сектора на услугите, търговията на дребно и строителството. В промишлеността плановете за заетостта леко се подобряват. Междувременно очакванията на потребителите за безработицата, които не са включени в основния индекс, се влошават незначително.

Индексът на ЕС за задържане на работна сила остава почти непроменен (+0,1 пункта до 9,3 пункта) и е под дългосрочната си средна стойност от 9,7.пункта.

Очакванията на мениджърите за продажните цени намаляват в промишлеността и услугите, повишават се в строителството и остават относително стабилни в търговията на дребно, а в индустрията в промишлеността спадат под дългосрочната си средна стойност, докато в останалите три сектора остават над средното ниво. Очакванията на потребителите за цените през идните 12 месеца намаляват, а възприятията им за ценовите промени през идните 12 месеца остават относително стабилни. Въпреки това и двете оценки са високи.

Индикаторът за икономическа несигурност се повишава с 0,5 пункта до 17,2 пункта. Несигурността на мениджърите за бъдещото бизнес състояние се увеличава в сектора на услугите и търговията на дребно, а намалява при мениджърите в промишлеността и строителството. Несигурността на потребителите за бъдещата им финансова ситуация нараства през септември.