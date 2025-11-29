Морски дронове съсипаха огромна структура за износ на петрол през Русия, Казахстан задейства алтернатива

На 29 ноември в 06:06 ч. астанинско време, съоръженията на морската инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК/CPC) в близост до руското пристанище Новоросийск бяха атакувани от безпилотни надводни плавателни съдове. В резултат на това, едноточкова швартова точка (SPM-2) претърпя значителни щети (точката е място, където танкери се товарят със суров петрол). Съоръжението е изведено от експлоатация до завършване на пълните ремонтни и възстановителни работи. Това гласи есенцията на официално съобщение на казахстанското енергийно министерство.

At around 4 a.m., Ukrainian naval drones reportedly struck the Caspian Pipeline Consortium’s marine terminal near Novorossiysk, destroying an oil loading pier. Russian media confirm the mooring structure is now inoperable. No oil leak was reported, but the terminal is a key route… pic.twitter.com/HU0VxAgGjI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 29, 2025

Заради случилото се и защото трябва да поддържа добива на петрол в основните находища, които използват съоръжението, Казахстан е активирал алтернативен план за пренасочване на износа на суров петрол - по други маршрути. Спирането на петролен добив и последващото му ново пускане е много скъпо и технологично трудно.

През КТК минава над 1% от глобалното снабдяване с петрол. Тръбопроводната система CPC е един от най-големите проекти в енергийния сектор в ОНД (наследникът на СССР). Дължината на газопровода Тенгиз-Новоросийск е 1511 км. Повече от две трети от целия експортен петрол на Казахстан се транспортира по този маршрут, както и суровини от руски находища, включително тези, разположени в Каспийско море. Морският терминал на CPC е оборудван с три едноточкови швартови единици, които позволяват танкерите да бъдат безопасно товарени на значително разстояние от брега.

Това не е първи случай, в който инфраструктурата на руска територия, която служи за транспорт на петрол от Казахстан, понася щети след украински атаки с дронове. От казахстанска страна настояват, че тръбопроводната система на КТК "е международен енергиен проект и всяко насилствено въздействие върху нейните съоръжения създава преки рискове за глобалната енергийна сигурност и причинява значителни вреди на икономическите интереси на участниците в консорциума, включително Република Казахстан".

"Международният проект" обаче реално е под руски контрол. Най-голям акционер в КТК е Русия, с 24% в консорциума, а "Лукойл" и "Роснефт" държат дялове съответно от 15% и 7,5%. С други думи, общият руски дял е 48,5%. Чрез Mobil Caspian Pipeline Company, американският гигант Exxon Mobil държи 7,5% дял в КТК. По-голям дял има Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, т.е. още един западен петролен гигант е със сериозен дял. Италианската Eni също има дял - 2%.

