Украйна порази с далекобойни дронове руски десантен кораб и нефтен терминал чак в Новоросийск

Силите за отбрана и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са атакували Новоросийск в Русия като целта са били петролен терминал и голям десантен кораб. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на източници в СБУ.
"Тази нощ бойци от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ, съвместно със Силите за сигурност и отбрана, използваха дронове с голям обсег, за да нанесат удари по няколко военни и логистични обекта в морското пристанище Новоросийск в Краснодарския край на Русия", съобщават източниците.
Unmanned Systems Forces commander Magyar confirms: SSO, SBU, GUR, and others, hit deep inside Russia. Targets: the Beriev plant in Taganrog (A-50s, A-60 and Tu-95MS present), drone maker Atlant Aero, Sheskharis oil terminal in Novorossiysk (damaged oil loaders + S-400), and… pic.twitter.com/EE1ppZ1STM— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2025
Регистрирани са удари по инфраструктурата на петролния терминал по колектори за товарене на петрол) "Шесхреис" и по системите за противовъздушна отбрана С-300/С-400. Според предварителните данни е повреден и голям десантен кораб проект 1171, акостирал във военноморската база, както и поне 1 установка С-300/С-400.
В съобщението се добавя, че по време на атаката руските противовъздушни системи са се опитвали да неутрализират дроновете и в резултат на това са стреляли към гражданската инфраструктура в Новоросийск. Видео показва множество попадения от руски противовъздушни ракети "Панцир" по жилищни сгради.
Russian air defense struck a high-rise in Gelendzhik while attempting to intercept Ukrainian drones. pic.twitter.com/sidLotF4Rq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 24, 2025
Пристанището на Новоросийск е вторият по големина център за износ на петрол в Русия и основната база на руския Черноморски флот. Припомняме, че същият терминал, "Шесхерис", бе ударен и преди около половин месец и тогава спря целият износ от пристанището на петрол.
