Любопитно:

Украйна порази с далекобойни дронове руски десантен кораб и нефтен терминал чак в Новоросийск

25 ноември 2025, 15:14 часа 620 прочитания 0 коментара
Украйна порази с далекобойни дронове руски десантен кораб и нефтен терминал чак в Новоросийск

Силите за отбрана и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са атакували Новоросийск в Русия като целта са били петролен терминал и голям десантен кораб. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на източници в СБУ.

"Тази нощ бойци от Центъра за специални операции „Алфа“ на СБУ, съвместно със Силите за сигурност и отбрана, използваха дронове с голям обсег, за да нанесат удари по няколко военни и логистични обекта в морското пристанище Новоросийск в Краснодарския край на Русия", съобщават източниците.

Регистрирани са удари по инфраструктурата на петролния терминал по колектори за товарене на петрол) "Шесхреис" и по системите за противовъздушна отбрана С-300/С-400. Според предварителните данни е повреден и голям десантен кораб проект 1171, акостирал във военноморската база, както и поне 1 установка С-300/С-400.

Още: Разбомбен: Още един от най-скъпите руски военни самолети гори. Руска ПВО ракета удари руски жилищен блок (ВИДЕО)

В съобщението се добавя, че по време на атаката руските противовъздушни системи са се опитвали да неутрализират дроновете и в резултат на това са стреляли към гражданската инфраструктура в Новоросийск. Видео показва множество попадения от руски противовъздушни ракети "Панцир" по жилищни сгради.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Пристанището на Новоросийск е вторият по големина център за износ на петрол в Русия и основната база на руския Черноморски флот. Припомняме, че същият терминал, "Шесхерис", бе ударен и преди около половин месец и тогава спря целият износ от пристанището на петрол.

Пробив в системата за оповестяване: В Новоросийск прозвуча тревога от химическа и радиационна атака (ВИДЕО)

Заглавната снимка е илюстративна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
руски кораб война Украйна приятелски огън Новоросийск атака с дронове руска ПВО
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес